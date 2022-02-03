Зварыч: У нас спортивный принцип
Михаил Зварыч вслед за главным наставником "сине-желтых" Александром Косенко рассказал о предстоящей игре против России. Футзалист сборной Украины заверил, что команда серьезно готовится к принципиальному полуфиналу Евро-2022.
Стоит внимания В матче с Россией будем все друг за друга, – тренер сборной Украины Косенко
По словам игрока херсонского Продэксима, команда старается не вспоминать о политической ситуации между Украиной и Россией. В украинских футзалистов есть спортивный принцип в этом поединке.
Михаил пообещал, что команда отдаст все силы на площадке, чтобы порадовать украинский народ.
Мы стараемся не вспоминать политическую ситуацию, у нас спортивный принцип. Игра, как и все другие. Будем отдавать все силы, чтобы выйти в финал. Мотивация – это финал, который может быть не каждый, а раз в жизни,
– заявил Зварыч.
В параллельном матче Португалия и Испания определят второго финалиста чемпионата Европы. Поединок начнется в 21:00.
Выступление Украины на Евро-2022
- Групповой раунд подопечные Косенко завершили на второй позиции в группе "А" – одна победа над Сербией (6:1) и два поражения от Нидерландов (3:2) и Португалии (1:0).
- Украина пробилась в плей-офф благодаря результату параллельного поединка, в котором Сербия переиграла Нидерланды (2:3).
- В четвертьфинале наши футзалисты на характере одолели Казахстан (3:5) и вышли на Россию, которая в своем матче обыграла Грузию (3:1).