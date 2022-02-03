Зварыч: У нас спортивный принцип

Михаил Зварыч вслед за главным наставником "сине-желтых" Александром Косенко рассказал о предстоящей игре против России. Футзалист сборной Украины заверил, что команда серьезно готовится к принципиальному полуфиналу Евро-2022.

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По словам игрока херсонского Продэксима, команда старается не вспоминать о политической ситуации между Украиной и Россией. В украинских футзалистов есть спортивный принцип в этом поединке.

Михаил пообещал, что команда отдаст все силы на площадке, чтобы порадовать украинский народ.

Мы стараемся не вспоминать политическую ситуацию, у нас спортивный принцип. Игра, как и все другие. Будем отдавать все силы, чтобы выйти в финал. Мотивация – это финал, который может быть не каждый, а раз в жизни,

– заявил Зварыч.

Интересно. Михаил Зварыч после четырех матчей является лучшим бомбардиром сборной Украины на Евро-2022 – 4 гола.

В параллельном матче Португалия и Испания определят второго финалиста чемпионата Европы. Поединок начнется в 21:00.

Выступление Украины на Евро-2022