Футзал – это стиль жизни

Футбол – игра миллионов, которую знают и любят с детства. А вот первое представление о футзале у людей часто ошибочно. Кто-то вообще не знал, что существует такой вид спорта, кто-то задает себе вопрос: "А что такое футзал?". Познакомим вас поближе с этим динамичным и интересным видом спорта на примере мужской сборной Украины, сообщает 24 канал.

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Главные правила футзала

Игра на площадке в зале.

В команде выступают по 4 полевых игрока и голкипер.

Неограниченное количество конфигураций в составе во время поединка.

Время матча – 40 минут.

Время останавливается, когда мяч выходит за пределы площадки.

Если это поединок плей-офф, то ничья в основе времени не ставит точку во встрече. Команды ждут овертаймы и возможную серию пенальти.

Если команда соберет 6 фолов, то соперник пробивает дабл-пенальти с 10 метров. После окончания тайма фолы сгорают.

Пенальти производят с расстояния 6 метров.

Если команда проигрывает, то обычно рискует. Тренер снимает вратаря с игры и ставит пятого полевого игрока, который надевает футболку другого цвета.



Сборная Украины на Евро-2022 по футзалу / Фото УЕФА

Свой первый серьезный результат сборная Украины показала на чемпионате Европы в 2001 году. Украина попала в группу с Испанией. Судьба сводила украинцев и испанцев на этом турнире дважды. Оба матча закончились не в пользу Украины.

"Сине-желтые" завершили группу на втором месте (проиграв Испании и одержав победы над Хорватией и Польшей), что позволило пробиться в полуфинал.

Далее жребий свел украинскую сборную с итальянцами. Финалиста команды определили только в серии пенальти, где точнее были украинские футзалисты. В параллельном поединке Испания обыграла Россию.

В финале украинцы снова почувствовали некое дежавю, сыграв против соперника из Испании. И снова победителями в матче вышли испанцы. Украина завоевала серебряные награды чемпионата Европы.

Интересно! В 2021 году был 20-летний юбилей получения "серебра" Евро-2001.

Успешная серия медалей

Свой успех украинские футзалисты продолжили на следующем Евро-2003, состоявшемся в Италии. В этот раз украинцы вышли в плей-офф с первого места группы, опередив испанцев. Хотя свой матч на этой стадии "сине-желтые" проиграли этому сопернику.

В полуфинале сборная Украины разгромила Чехию (5:1) и вышла в финал. В решающей встрече за трофей наши ребята сыграли против хозяев турнира итальянцев. К сожалению, футзальная удача снова была не на стороне украинцев. Италия одержала победу со счетом 1:0 и стала чемпионом Европы.

Украина снова должна была наслаждаться серебряными наградами. На этом медальный успех нашей сборной прервался.

Как сборная Украины завоевала "серебро" Евро-2003: смотрите видео

Награды Евро закончились

В 2005 году Украина последний раз за 17 лет остановилась в полуфинале Евро, разгромно уступив Испании (0:5).

В 2007 году украинцы полностью провалили выступление, не выйдя в плей-офф – последнее место с нулем в группе "В".

Уже три года спустя "сине-желтые" уступают в четвертьфинале Азербайджану по серии пенальти (4:2).

На четырех следующих Евро Украина доходила только до четвертьфинала, где вылетала от Хорватии, Португалии, Сербии и Испании. Все четыре встречи были с минимальным преимуществом в счете соперников.

Состав Украины на Евро-2022

Вратари: Кирилл Цыпун, Юрий Савенко (оба – Продексим).

Кирилл Цыпун, Юрий Савенко (оба – Продексим). Полевые игроки: Петр Шотурма (капитан), Михаил Зварыч, Игорь Корсун (все – Продексим), Владимир Разуванов (Динамо-Самара), Александр Педяш, Сергей Журба, Ярослав Лебедь, Игорь Чернявский, Евгений Серый (все – ХИТ), Даниил Абакшин , Артем Фаренюк, Виталий Радевич (все – Ураган).

Как видим, в составе сборной играют футзалисты из трех украинских клубов – Продексима, ХИТ и Урагана. Только Разуванов выступает за иностранный чемпионат.

Справка. Средний возраст – 28,3. Самые старшие в нынешнем составе – вратарь Цыпун и универсал Журба. Обоим по 34 года.

От неожиданного поражения к сенсации: путь Украины на Евро-2022

Украина попала в достаточно сложную группу "А". Хотя на чемпионате Европы нет проходных соперников. Первый матч завершился с неожиданным счетом 3:2 в пользу Нидерландов. Украина стартовала на Евро с фиаско.



Нидерланды – Украина / Фото УЕФА

Уже в следующем поединке сине-желтые не имели права на ошибку. К счастью, Сербия оказалась по зубам подопечным Александра Косенко – 6:1. Следует отметить дубль в матче Михаила Зварыча.



Чернявский празднует гол в ворота Сербии / Фото Getty Images

Финальная встреча в групповой стадии была против действующих чемпионов Европы и мира в Португалии. Украинские футзалисты показали солидную игру и дали бой чемпиону. Единственный гол в поединке Украина пропустила на 37-й минуте от талантливого Зики.

Это взятие ворот стало победным для португальцев – 1:0. Команда Косенко с 3 очками закончила группу на втором месте, уступив только Португалии.

Важно. Украина вышла в плей-офф благодаря результату матча Нидерланды – Сербия. В этой игре сербы создали безумный камбэк и удержали победу 2:3. Украинцам нужно было поблагодарить сербских футзалистов за четвертьфинал.



Португалия – Украина / Фото УЕФА

Украинские казаки поставили на колени казахов

В первом матче плей-офф наших ребят ждал сложный экзамен против Казахстана. К 30-й минуте "сине-желтые" оформили комфортный счет 0:3. Однако через четыре минуты Цыпун дважды вынимал мяч из сетки ворот. Далее на нидерландской площадке были карусели в исполнении обеих команд.

Украинская сборная первой увеличила отрыв до 2:5. Но точку в матче поставили казахи. К счастью, она не стала победной для соперника Украины – 3:5.



Казахстан – Украина / Фото УЕФА

Выход в 1/2 Евро впервые за 17 лет

Подопечные Косенко впервые за 17 лет пробились в полуфинал чемпионата Европы. Будущий оппонент определился уже на следующий день (1 февраля). Россия в напряженном поединке одолела Грузию (3:1). Российская сборная стала следующим соперником Украины.

Если команда Косенко обыграет Россию и перепишет историю украинского футзала. Наша сборная впервые за 19 лет выйдет в финал чемпионата Европы.

К слову. Полуфинал Евро-2022 Украина – Россия состоится 4 февраля в 18.00. В очередном поединке 1/2 финала будет настоящая мясорубка Португалия – Испания.



Эмоции после выхода в полуфинал Евро-2022 / Фото УЕФА

Патриотическая позиция Украины

В одном из интервью бывший тренер сборной Украины Геннадий Лисенчук рассказал о натурализации бразильцев. Наставнику поступало такое предложение, но специалист отказался от таких действий.

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Он был уверен, что сине-желтая команда получит результат, в составе которого выступят исключительно украинцы. Никакой натурализации легионеров. Такая позиция сработала. На Евро-2022 наши ребята приятно удивляют самоотдачей и быстротой мысли, решений на площадке.

Классно показывает себя в матчах Игорь Чернявский. Игрок киевского ХИТ в последних поединках Евро больше всех держит в напряжении голкиперов соперников. Также следует выделить игру Михаила Зварыча, который за четыре встречи забил четыре гола, и Петра Шотурму, который выводит команду с капитанской повязкой.

Ставка соперников на бразильцев

Что не скажешь о будущем оппоненте Украины – России. В составе этой сборной играют три бразильца с российскими паспортами – Нандо, Паулиньо и Робиньо.

Следующий поединок привлечет большое внимание со стороны украинцев, которые даже не интересуются футзалом. Все из-за напряженных отношений между странами и боевых действий. Поэтому многие видят в этом матче больше политику, чем спортивную встречу.

Держим кулачки! Так что с нетерпением ждем полуфинал Украина – Россия и желаем подопечным Александра Косенко только победы. Слава Украине! Героям Слава!