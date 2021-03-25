Наказанная за сокрытие допинга Россия хочет использовать музыку Петра Чайковского как замену государственному гимну РФ на Олимпиадах в Токио и Пекине.

Чайковский вместо гимна России

Олимпийский комитет России (ОКР) направил в Международный олимпийский комитет (МОК) предложение на использование музыки с первого концерта Петра Чайковского.

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Музыка Чайковского может заменить гимн России, который запрещен на двух ближайших Олимпиадах в 2021 и 2022 годах.

Провели дополнительные консультации, в том числе с МОК, и на основании прецедента, который был создан Союзом конькобежцев России, мы согласились с этим предложением. Мы сочли возможным обратиться в МОК для утверждения этой композиции,

– сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

Заметим, что музыка Петра Чайковского звучала на награждении россиян на чемпионате мира по конькобежному спорту.

Почему запрещен российский гимн

В конце 2019 года WADA на 4 года лишила Россию права участвовать в международных соревнованиях. Россию наказали, ведь независимые эксперты установили, что в базу Московской антидопинговой лаборатории вносились изменения с целью скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов.

Россия подала апелляцию в CAS. Там 17 декабря 2020 года решили отстранить россиян на 2 года. Таким образом, дисквалификацию сократили.

Согласно решению CAS, российские спортсмены могут в ближайшие 2 года выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира только в нейтральном статусе – без флага и гимна страны.

Россия предложила использовать песню "Катюша" как музыкальное сопровождение спортсменов. Но CAS отклонил запрос.



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