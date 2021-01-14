Российские спортсмены почти до конца 2022 года не смогут выступать на международных соревнованиях под собственным флагом и гимном. Для последнего уже нашли замену.

В четверг, 14 января, состоялось заседание комиссии атлетов Олимпийского комитета России. Среди других вопросов участники заседания обсудили, какая мелодия может заменить гимн России на крупнейших международных соревнованиях, пишет "Чемпионат".

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Как возможное музыкальное сопровождение, спортсмены решили предложить песню "Катюша". Во время голосования именно эта мелодия набрала наибольшее количество голосов.

Напомним, Спортивный арбитражный суд решил отстранить российских спортсменов на два года от всех международных соревнований, в том числе Олимпийских игр и чемпионатов мира. На этих турнирах могут выступать отдельные российские спортсмены, но делать это как "нейтральные" – без флага и гимна.

Дисквалификация будет действовать до 16 декабря 2022 года. Поэтому Россия официально не будет представлена ​​на Олимпиаде в Токио, которую перенесли на лето 2021 года, а также зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

В отборе на Чемпионат мира по футболу Россия может принять участие, но на самом турнире тоже будет выступать под нейтральным флагом.