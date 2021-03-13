Российского флага и гимна не будет на ближайших двух Олимпиадах из-за допингового скандала. Россия хотела использовать песню "Катюша", однако получила категорический отказ.

"Катюши" не будет

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос Олимпийского комитета России (ОКР) на использование песни "Катюша" в качестве замены государственного гимна на Олимпиадах в Токио и в Пекине.

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По решению CAS российские спортсмены могут в ближайшие 2 года выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира только в нейтральном статусе – без флага и гимна страны.

В январе комиссия спортсменов ОКР предложила использовать песню "Катюша" как замену музыкального сопровождения спортсменов на крупных международных стартах, включая Олимпийские игры.

В феврале предложение было направлено в Международный олимпийский комитет (МОК).

Что известно о наказании России

В декабре 2019 года WADA на 4 года лишила Россию права участвовать в международных соревнованиях.

Независимые эксперты установили, что в базу Московской антидопинговой лаборатории вносились изменения с целью скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов.

Россия подала апелляцию в CAS, где 17 декабря 2020 года решили отстранить россиян на два года, сократив дисквалификацию.



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