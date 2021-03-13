России не разрешили использовать "Катюшу" на Олимпиадах
Российского флага и гимна не будет на ближайших двух Олимпиадах из-за допингового скандала. Россия хотела использовать песню "Катюша", однако получила категорический отказ.
Источник:Inside the Games
"Катюши" не будет
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос Олимпийского комитета России (ОКР) на использование песни "Катюша" в качестве замены государственного гимна на Олимпиадах в Токио и в Пекине.
Узнайте больше В России выбрали песню, которая заменит гимн страны на Олимпиаде и международных соревнованиях
По решению CAS российские спортсмены могут в ближайшие 2 года выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира только в нейтральном статусе – без флага и гимна страны.
- В январе комиссия спортсменов ОКР предложила использовать песню "Катюша" как замену музыкального сопровождения спортсменов на крупных международных стартах, включая Олимпийские игры.
- В феврале предложение было направлено в Международный олимпийский комитет (МОК).
Что известно о наказании России
В декабре 2019 года WADA на 4 года лишила Россию права участвовать в международных соревнованиях.
Независимые эксперты установили, что в базу Московской антидопинговой лаборатории вносились изменения с целью скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов.
Россия подала апелляцию в CAS, где 17 декабря 2020 года решили отстранить россиян на два года, сократив дисквалификацию.
Крупные турниры, где не будет российского флага / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью