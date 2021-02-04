В конце 2020 года Россию наказали за сокрытие допинг-тестов. Из-за этого российские спортсмены не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под своей национальной символикой.

Источник: "Спорт-Экспресс"

В марте 2021 года стартует отбор на чемпионат мира по футболу-2022. Российская сборная во время отбора сможет играть под своим флагом.

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Об этом заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

В то же время, по его словам, до сих пор не известно, сможет ли Россия использовать свою символику, если квалифицируется на ЧМ-2022 в Катаре.

В отборочном турнире ЧМ-2022 мы будем играть под своим флагом и гимном. Если пройдем отбор – тогда рассмотрим этот вопрос с ФИФА,

– сказал Дюков.

В отборе на чемпионат мира Россия сыграет в группе H. Соперниками россиян станут: Хорватия, Словакия, Словения, Кипр, Мальта.

Что известно о наказании России

В декабре 2019 года WADA на 4 года лишила Россию права участвовать в международных соревнованиях.

Независимые эксперты установили, что в базу Московской антидопинговой лаборатории вносились изменения с целью скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов.

Россия подала апелляцию в CAS, где 17 декабря 2020 года решили отстранить россиян на два года, сократив дисквалификацию.



Крупные турниры, где не будет российского флага / Инфографика 24 канала