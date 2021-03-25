Покарана за приховування допінгу Росія хоче використовувати музику Петра Чайковського як заміну державному гімну РФ на Олімпіадах в Токіо та Пекіні.

Чайковський замість гімну Росії

Олімпійський комітет Росії (ОКР) направив у Міжнародний олімпійський комітет (МОК) пропозицію на використання музики з першого концерту Петра Чайковського.

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Музика Чайковського може замінити гімн Росії, який заборонено на двох найближчих Олімпіадах у 2021 та 2022 роках.

Провели додаткові консультації, в тому числі з МОК, і на підставі прецеденту, який був створений Союзом ковзанярів Росії, ми погодилися з цією пропозицією. Ми вважали за можливе звернутися у МОК для затвердження цієї композиції,

– повідомив глава ОКР Станіслав Поздняков.

Зауважимо, що музика Петра Чайковського лунала на нагородженні росіян на чемпіонаті світу з ковзанярського спорту.

Чому заборонено російський гімн

Наприкінці 2019 року WADA на 4 роки позбавила Росію права брати участь у міжнародних змаганнях. Росію покарали, адже незалежні експерти встановили, що в базу Московської антидопінгової лабораторії вносилися зміни з метою приховати позитивні допінг-проби російських спортсменів.

Росія подала апеляцію у CAS. Там 17 грудня 2020 року вирішили відсторонити росіян на 2 роки. Таким чином, дискваліфікацію скоротили.

Відповідно до рішення CAS, російські спортсмени можуть в найближчі 2 роки виступати на Олімпіадах і чемпіонатах світу тільки у нейтральному статусі – без прапора і гімну країни.

Росія запропонувала використовувати пісню "Катюша" як музичний супровід спортсменів. Але CAS відхилив запит.



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