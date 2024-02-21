Вклад в победу над захватчиками: Мудрик закупил для ВСУ 50 дронов

21 февраля 2024, 20:25
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Источник:

Инстаграм Михаила Мудрика

Вингер лондонского Челси Михаил Мудрик не забывает о защитниках Украины, которые защищают государство от российских террористов. Звездный футболист приобрел для военных важное снаряжение.

Украинские спортсмены активно поддерживают Вооруженные силы Украины и приближают победу над врагом. Большинство представителей спорта помогает героям с передовой донатами или занимаются волонтерской деятельностью.

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База от Мудрика

Игрок сборной Украины и лондонского Челси Михаил Мудрик также не отстает в этом благородном деле. Недавно он передал украинским защитникам 50 дронов. Об этом футболист сообщил в своем инстаграме, опубликовав фотографию.

Мудрик приобрел военным дроны / инстаграм Мудрика

Украинский спорт помогает ВСУ

К слову. Свой следующий матч Челси сыграет 23-го февраля против лондонского Тоттенхэма. Поединок состоится в рамках 26 тура АПЛ. После 25-ти сыгранных матчей "синие" занимают десятое место в таблице.
Автор: Сергій Шаховець