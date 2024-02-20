Егор Голуб в своем инстаграме подвел итоги аукциона. Подписчикам тренера был предложен уникальный лот, который готовился специально к поединку между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

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Огромный эксклюзив был выставлен на аукцион

Бой за абсолют был перенесен на 18 мая из-за травмы "Цыганского короля". Тем не менее аукцион не был отменен.

На продажу была выставлена легендарная футболка Александра Усика "Colors of Freedom", которая вышла лимитированным тиражом и нигде не реализовывалась. Ее украинский боксер подписал и подарил голкиперу Полесья Денису Бойко после исторической победы над киевским Динамо (3:2).

Александр Усик и Денис Бойко с культовой футболкой / instagram.com/iegor_golub

За два дня аукциона участники предлагали свои суммы. Больше всего предложил один из пользователей с ником taras_demianchuk_8 – 85 тысяч гривен.

Все средства от аукциона получат подразделение "Гонор" и 1020-й отдельный зенитный ракетно-артиллерийский дивизион, где служит близкий друг Бойко.

Ранее Егор Голуб рассказал, сколько средств удалось собрать благодаря благотворительным аукционам. Тренер вместе с Денисом Беринчиком опекают ребят из подразделения "Гонор".