Лидер испанской Жироны помог своей команде победить титулованный Атлетико (4:3). Однако не только спортивные достижения беспокоят Артема Довбика.

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Довбик помогает приближать победу

Форвард "жирондинцев" вместе со своим агентом Алексеем Люндовским продолжают помогать подразделениям Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал заместитель командира 118 бригады ТРО, депутат Черкасского городского совета Руслан Батыр.

Артем Довбик и его агент Алексей Люндовский постоянно обеспечивают нашу бригаду и Третью штурмовую бригаду fpv-дронами, квадрокоптерами, автомобилями, генераторами и всем необходимым. И Артем, и его отец и агент – очень скромные люди, которые никогда не афишировали свою помощь, но она поступает нам давно и в больших объемах.

– сказал Батыр.

Напомним, что Артем Довбик родился в Черкассах. Свои первые шаги в футболе он делал в команде Черкасский Днепр. За родной клуб Артем играл в сезоне 2014/15 в чемпионате Второй лиги.

К слову. После матча с мадридским Атлетико Артем Довбик стал самым результативным игроком Ла Лиги. На счету форварда Жироны 17 результативных действий: 11 голов и 6 ассистов.