Если Челси одержит победу над Ливерпулем, руководство команды обещает выплатить коллективный бонус в размере 500 тысяч фунтов. С учетом количества футболистов в составе Челси, это означает, что каждый из них получит примерно по 20 тысяч фунтов.

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Какой бонус получит Мудрик

Однако, отмечается, что эта сумма является достаточно скромной, особенно учитывая тот факт, что большинство игроков Челси зарабатывают значительно больше за один день.

Кроме того, этот бонус существенно меньше, чем тот, что получили игроки Манчестер Юнайтед за победу в Кубке Англии в прошлом сезоне. Тогда руководство "красных дьяволов" выделило 1,6 миллиона фунтов на команду, что составляло около 65 тысяч фунтов на каждого игрока.

Выступления украинца в сезоне

Матч Челси – Ливерпуль состоится 25 февраля на стадионе Уэмбли. Начало встречи в 17:00 по киевскому времени.

Отметим, что Маурисио Почеттино игнорирует Михаил Мудрика. Украинец не принимал участия в последних трех матчах Челси. В последний раз он выходил в стартовом составе Челси 16 декабря.

В этом сезоне Мудрик провел за "синих" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.