Многие украинские спортсмены взяли в руки оружие, чтобы защищать родную страну от оккупантов. Подавляющее же большинство помогает героям с передовой донатами или волонтерит.
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Помощь военным от Довбика и Цыганкова
Среди числа тех, кто прославляет Украину на международной арене, но не забывающих о воинах, есть и украинский дуэт из Жироны – Артем Довбик и Виктор Цыганков. Футболисты национальной сборной передали украинским защитникам из 95-й ОДШБ автомобиль.
От командования 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады хотим поблагодарить Артема Довбика и Виктора Цыганкова за передачу этого автомобиля, который будет эффективнее помогать выполнять задачи нашей бригады,
– заявили украинские воины.
Смотрите видео с благодарностью от воинов
Отметим, что в сезоне-2023/2024 Довбик сыграл 18 матчей за Жирону во всех турнирах, в которых отличился 11 голами и 6 ассистами. Сейчас он претендует на звание лучшего игрока Ла Лиги в декабре.
Цыганкова пока что восстанавливается от повреждения и провел 16 поединков за каталонский клуб, забил 3 гола и отдал столько же голевых передач.