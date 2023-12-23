Многие украинские спортсмены взяли в руки оружие, чтобы защищать родную страну от оккупантов. Подавляющее же большинство помогает героям с передовой донатами или волонтерит.

Читайте также Украинский дуэт Жироны поразительно подорожал: сколько теперь стоят Довбик и Цыганков

Помощь военным от Довбика и Цыганкова

Среди числа тех, кто прославляет Украину на международной арене, но не забывающих о воинах, есть и украинский дуэт из Жироны – Артем Довбик и Виктор Цыганков. Футболисты национальной сборной передали украинским защитникам из 95-й ОДШБ автомобиль.

От командования 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады хотим поблагодарить Артема Довбика и Виктора Цыганкова за передачу этого автомобиля, который будет эффективнее помогать выполнять задачи нашей бригады,

– заявили украинские воины.

Смотрите видео с благодарностью от воинов

Отметим, что в сезоне-2023/2024 Довбик сыграл 18 матчей за Жирону во всех турнирах, в которых отличился 11 голами и 6 ассистами. Сейчас он претендует на звание лучшего игрока Ла Лиги в декабре.

Цыганкова пока что восстанавливается от повреждения и провел 16 поединков за каталонский клуб, забил 3 гола и отдал столько же голевых передач.

Справка. Свой следующий матч Жирона проведет 3 января против Атлетико Мадрид, начало встречи в 22:30. В настоящее время каталонцы занимают второе место в Ла Лиге, уступая Реалу только по дополнительным показателям.