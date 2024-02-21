Украинские спортсмены активно поддерживают Вооруженные силы Украины и приближают победу над врагом. Большинство представителей спорта помогает героям с передовой донатами или занимаются волонтерской деятельностью.

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База от Мудрика

Игрок сборной Украины и лондонского Челси Михаил Мудрик также не отстает в этом благородном деле. Недавно он передал украинским защитникам 50 дронов. Об этом футболист сообщил в своем инстаграме, опубликовав фотографию.

Мудрик приобрел военным дроны / инстаграм Мудрика

Украинский спорт помогает ВСУ

Отметим, что украинские спортсмены активно помогают Вооруженным силам Украины. Недавно мы сообщали, что тренер боксера Дениса Беринчика Егор Голуб провел благотворительный аукцион. На продажу была выставлена футболка Александра Усика "Colors of Freedom". Уникальный лот был продан за 85 тысяч гривен. Все средства пойдут воинам подразделения "Гонор" и 1020-й отдельный зенитный ракетно-артиллерийский дивизион.

Также мы сообщали, что игроки испанской Жироны Артем Довбик и Виктор Цыганков передали 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде автомобиль. Кроме того, Артем Довбик вместе со своим агентом Алексеем Люндовским обеспечивают Третью штурмовую бригаду всем необходимым.

К слову. Свой следующий матч Челси сыграет 23-го февраля против лондонского Тоттенхэма. Поединок состоится в рамках 26 тура АПЛ. После 25-ти сыгранных матчей "синие" занимают десятое место в таблице.