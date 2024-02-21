Українські спортсмени активно підтримують Збройні сили України та наближають перемогу над ворогом. Більшість з представників спорту допомагає героям з передової донатами або займаються волонтерською діяльністю.

Читайте також Челсі обіцяє своїм гравцям бонус за перемогу у Кубку Англії: скільки може отримати Мудрик

База від Мудрика

Гравець збірної України та лондонського Челсі Михайло Мудрик також не відстає у цій благородній справі. Нещодавно він передав українським захисникам 50 дронів. Про це футболіст повідомив у своєму інстаграмі, опублікувавши світлину.

Мудрик придбав військовим дрони / інстаграм Мудрика

Український спорт допомагає ЗСУ