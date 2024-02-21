Українські спортсмени активно підтримують Збройні сили України та наближають перемогу над ворогом. Більшість з представників спорту допомагає героям з передової донатами або займаються волонтерською діяльністю.

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База від Мудрика

Гравець збірної України та лондонського Челсі Михайло Мудрик також не відстає у цій благородній справі. Нещодавно він передав українським захисникам 50 дронів. Про це футболіст повідомив у своєму інстаграмі, опублікувавши світлину.

Мудрик придбав військовим дрони / інстаграм Мудрика

Український спорт допомагає ЗСУ

Зазначимо, що українські спортсмени активно допомагають Збройним силам України. Нещодавно ми повідомляли, що тренер боксера Дениса Берінчика Єгор Голуб провів благодійний аукціон. На продаж була висталена футболка Олександра Усика "Colors of Freedom". Унікальний лот був проданий за 85 тисяч гривень. Усі кошти підуть воїнам підрозділу "Гонор" та 1020-й окремий зенітний ракетно-артилерійський дивізіон.

Також ми повідомляли, що гравці іспанської Жирони Артем Довбик та Віктор Циганков передали 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді автомобіль. Крім того, Артем Довбик разом зі своїм агентом Олексієм Люндовським забезпечують Третю штурмову бригаду усім необхідним.

До слова. Свій наступний матч Челсі зіграє 23-го лютого проти лондонського Тоттенхема. Поєдинок відбудеться в рамках 26 туру АПЛ. Після 25-ти зіграних матчів "сині" займають десяте місце в таблиці.