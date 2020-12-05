Матч 5-го тура группы L Лиги Европы Гент – Слован завершился неожиданной победой гостей и запомнился курьезным моментом с главным арбитром встречи Екатериной Монзуль. Защитник чешского клуба Тарас Качараба поделился впечатлениями от игры.

Украинский защитник Слована Тарас Качараба забил свой дебютный гол в еврокубках, который еще и принес победу его команде – 1:2. Футболист рассказал о матче, своих впечатлениях в интервью для издания Meta Ratings.

Это нужно увидеть Арбитр Монзуль попала в курьез в своем дебютном матче в ЛЕ: видео

Впечатления от неожиданного матча

Качараба доволен результатом, команда показала характер, хотя матч не имел никакого турнирного значения в группе Лиги Европы. Он отметил, что это прекрасная возможность показать себя с лучшей стороны, повысить свою трансферную цену и заинтересовать другие клубы.

Защитник радуется, что ему удалось отличиться в этом матче, где на поле было немало его земляков и даже арбитр встречи была тоже из Украины.

Екатерина Монзуль провела дебютный матч в Лиге Европы, но запомнилась курьезным эпизодом. Во втором тайме украинка не позволила игроку Гента Вадисону Одидже-Офое выйти на поле со скамейки запасных.

На скамье для запасных игроков хозяев не было места, поэтому бельгиец вынужденно наблюдал за матчем на трибуне. Похоже, украинский арбитр не поняла, почему футболист Гента находился именно там, поэтому не позволила выйти на газон. Даже многочисленные звонки и разрешения от УЕФА не помогли исправить ситуацию.

Считаю, что в целом Екатерина Монзуль с матчем справилась. Первый тайм прошел спокойно, во втором был непонятный момент, с заменой Монзуль попала в странный курьез в историческом матче Лиги Европы – Яремчук выступил посредником, тренер в шоке, но потом разобрались. В конце матча напряжение возросло, Гент хотел отыграться, между футболистами были стычки, поэтому Монзуль вынесла столько предупреждений,

– сказал защитник Слована.

Отметим, что на 55-й минуте гости заработали штрафной удар, который смогли завершить результативно. Голкипер бельгийцев был первым на мяче, но ему не удалось выбить его дальше от ворот. После нескольких рикошетов мяч оказался во вратарской площадке, где самым ловким был украинский легионер Слована. Качараба в падении протолкнул мяч в сетку ворот – 0:2. Гент сравнял счет благодаря бильярдному удару еще одного украинца Романа Яремчука – 1:2.