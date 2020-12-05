Матч 5-го туру групи L Ліги Європи Гент – Слован завершився несподіваною перемогою гостей та запам'ятався курйозним моментом з головною арбітринею зустрічі Катериною Монзуль. Захисник чеського клубу Тарас Качараба поділився враженнями від гри.

Український захисник Слована Тарас Качараба забив свій дебютний гол у єврокубках, який ще й приніс перемогу його команді – 1:2. Футболіст розповів про матч, свої враження у інтерв'ю для видання Meta Ratings.

Це потрібно побачити Арбітриня Монзуль потрапила у курйоз у своєму дебютному матчі в ЛЄ: відео

Враження від неочікуваного матчу

Качараба задоволений результатом, команда показала характер, хоча матч не мав жодного турнірного значення у групі Ліги Європи. Він зазначив, що це чудова можливість показати себе з найкращої сторони, підвищити свою трансферну ціну та зацікавити інші клуби.

Захисник радіє, що йому вдалось відзначитись у цьому матчі, де на полі було чимало його земляків та навіть арбітриня зустрічі була теж з України.

Катерина Монзуль провела дебютний матч у Лізі Європи, але запам'яталась курйозним епізодом. У другому таймі українка не дозволила гравцю Гента Вадісону Одідже-Офое вийти на поле з лавки запасних.

На лаві для запасних гравців господарів не було місця, тому бельгієць вимушено спостерігав за матчем на трибуні. Схоже, українська арбітриня не зрозуміла, чому футболіст Гента перебував саме там, тому не дозволила вийти на газон. Навіть численні дзвінки та дозволи від УЄФА не допомогли виправити ситуацію.

Вважаю, що в цілому Катерина Монзуль з матчем впоралася. Перший тайм пройшов спокійно, в другому був незрозумілий момент зі заміною Монзуль потрапила у дивний курйоз в історичному матчі Ліги Європи – Яремчук виступив посередником, тренер шокований, але потім розібралися. Наприкінці матчу напруга зросла, Гент хотів відігратися, між футболістами були сутички, тому Монзуль винесла стільки попереджень,

– сказав захисник Слована.

Наголосимо, що на 55-й хвилині гості заробили штрафний удар, який змогли завершити результативно. Голкіпер бельгійців був першим на м'ячі, але йому не вдалось вибити його далі від воріт. Після декількох рикошетів м'яч опинився у воротарському майданчику, де найспритнішим був український легіонер Слована. Качараба у падінні проштовхнув м'яч у сітку воріт – 0:2. Гент скоротив рахунок завдяки більярдному удару ще одного українця Романа Яремчука – 1:2.