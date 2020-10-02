Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBС Franchise в легком дивизионе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) заявил, что его цель – не слава и популярность, а достижения в боксе. Он считает, что всех успешных результатов достиг благодаря своему отцу, который тренирует боксера.

Ломаченко рассказал о своей приоритетной цели в боксерской карьере и подготовке к следующему бою против американца Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) в интервью VENUM.

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По словам Ломаченко, он всегда готовится к поединкам на все 100%. Василий заявил, что не хочет снискать славу, а его цель – быть лучшим в боксе.

Нужно добиваться успеха любой ценой. Я хочу быть тем, кем являюсь сейчас,

– сказал Ломаченко.

Ломаченко прокомментировал свою подготовку к бою против Лопеса. Физической формой, в которой находится боксер, он обязан своему отцу, который является и тренером украинца. Он устраивает ему разнообразные тренировки, чтобы как можно лучше подготовить его к следующему поединку.

Ломаченко – Лопес: главное о бое