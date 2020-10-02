Моя цель – быть лучшим в боксе: Ломаченко о возвращении на ринг
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBС Franchise в легком дивизионе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) заявил, что его цель – не слава и популярность, а достижения в боксе. Он считает, что всех успешных результатов достиг благодаря своему отцу, который тренирует боксера.
Ломаченко рассказал о своей приоритетной цели в боксерской карьере и подготовке к следующему бою против американца Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) в интервью VENUM.
Кстати: Не больше трех раундов: Лопес заявил, что поставит деньги на свою победу над Ломаченко
По словам Ломаченко, он всегда готовится к поединкам на все 100%. Василий заявил, что не хочет снискать славу, а его цель – быть лучшим в боксе.
Нужно добиваться успеха любой ценой. Я хочу быть тем, кем являюсь сейчас,
– сказал Ломаченко.
Ломаченко прокомментировал свою подготовку к бою против Лопеса. Физической формой, в которой находится боксер, он обязан своему отцу, который является и тренером украинца. Он устраивает ему разнообразные тренировки, чтобы как можно лучше подготовить его к следующему поединку.
Ломаченко – Лопес: главное о бое
- Поединок за звание абсолютного чемпиона мира запланирован на 17 октября и должен состояться в MGM Grand в Лас-Вегасе (США).
- Боксеры подписали контракт несмотря на то, что 23-летний Теофимо Лопес требовал больший гонорар.
- В Украине бой между Ломаченко и Лопесом эксклюзивно покажет платформа Megogo.
- До сих пор только один украинец становился абсолютным чемпионом мира. В 2018 году соответствующее достижение покорилось Александру Усику.
- Интересным нюансом в их контракте является то, что в соглашении отсутствует пункт о бое-реванше.