Не более трех раундов: Лопес заявил, что поставит деньги на свою победу над Ломаченко
Теофимо Лопес продолжает подогревать интерес к бою против украинского боксера Василия Ломаченко. На этот раз американец заявил, что поставит ставку на то, что бой не продлится более 3-х раундов.
Лопес рассказал, что чувствует себя в роли чемпиона и уже не может дождаться поединка против украинца. Об этом он заявил в Instagram-трансляции.
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Не больше трех раундов
По словам Теофимо, времени до боя осталось совсем немного, поэтому подготовка происходит на высшем уровне.
Его команда долго шла к этому поединку, поэтому все в предвкушении боксерского события, которое перепишет историю бокса. Американец подытожил свое мнение очень дерзким заявлением.
Нокаутирую ли я Ломаченко в первом раунде? Бой пройдет не более 3-х раундов. Я поставлю на это деньги,
– подчеркнул Лопес.
Команда Лопеса чуть ли не ежедневно подогревает интерес к этому поединку. Теперь американец заявил, что хочет стать абсолютным чемпионом мира в 23 года и посягнуть на рекорд Майка Тайсона.
Ломаченко – Лопес: главное о поединке
- Бой за звание абсолютного чемпиона мира запланирован на 17 октября и должен состояться в MGM Grand в Лас-Вегасе (США).
- Боксеры подписали контракт. В Украине бой между Ломаченко и Лопесом эксклюзивно покажет платформа Megogo.
- До сих пор только один украинец становился абсолютным чемпионом мира. В 2018 году соответствующее достижение покорилось Александру Усику.
- Интересным нюансом в их контракте является то, что в соглашении отсутствует пункт о бое-реванше.