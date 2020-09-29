Теофимо Лопес продолжает подогревать интерес к бою против украинского боксера Василия Ломаченко. На этот раз американец заявил, что поставит ставку на то, что бой не продлится более 3-х раундов.

Лопес рассказал, что чувствует себя в роли чемпиона и уже не может дождаться поединка против украинца. Об этом он заявил в Instagram-трансляции.

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Не больше трех раундов

По словам Теофимо, времени до боя осталось совсем немного, поэтому подготовка происходит на высшем уровне.

Его команда долго шла к этому поединку, поэтому все в предвкушении боксерского события, которое перепишет историю бокса. Американец подытожил свое мнение очень дерзким заявлением.

Нокаутирую ли я Ломаченко в первом раунде? Бой пройдет не более 3-х раундов. Я поставлю на это деньги,

– подчеркнул Лопес.

Команда Лопеса чуть ли не ежедневно подогревает интерес к этому поединку. Теперь американец заявил, что хочет стать абсолютным чемпионом мира в 23 года и посягнуть на рекорд Майка Тайсона.

Ломаченко – Лопес: главное о поединке