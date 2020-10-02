Моя ціль – бути найкращим у боксі: Ломаченко про повернення на ринг
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBС Franchise в легкому дивізіоні Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) заявив, що його ціль не слава та популярність, а досягнення у боксі. Він вважає, що всі успішні результати досягнув завдяки своєму батьку, який тренує боксера.
Ломаченко розповів про свою пріоритетну ціль у боксерській кар'єрі та підготовку до наступного бою проти американця Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО) у інтерв'ю VENUM.
До речі: Не більше трьох раундів: Лопес заявив, що поставить гроші на свою перемогу над Ломаченком
За словами Ломаченка, він завжди готується до поєдинків на всі 100%. Василь заявив, що не хоче здобути славу, а його ціль – бути найкращим у боксі.
Потрібно досягати успіху за будь-яку ціну. Я хочу бути тим, ким є зараз,
– сказав Ломаченко.
Ломаченко прокоментував свою підготовку до бою проти Лопеса. Фізичній формі, у якій перебуває боксер, він завдячує своєму батькові, який є і тренером українця. Він влаштовує йому різноманітні тренування, щоб якнайкраще підготувати його до наступного поєдинку.
Ломаченко – Лопес: головне про бій
- Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу запланований на 17 жовтня і повинен відбутися у MGM Grand у Лас-Вегасі (США).
- Боксери підписали контракт попри те, що 23-річний Теофімо Лопес вимагав більший гонорар.
- В Україні бій між Ломаченком та Лопесом ексклюзивно покаже платформа Megogo.
- Досі тільки один українець ставав абсолютним чемпіоном світу. У 2018 році відповідне досягнення підкорилося Олександру Усику.
- Цікавим нюансом у їх контракті є те, що в угоді відсутній пункт про бій-реванш.