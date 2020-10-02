Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBС Franchise в легкому дивізіоні Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) заявив, що його ціль не слава та популярність, а досягнення у боксі. Він вважає, що всі успішні результати досягнув завдяки своєму батьку, який тренує боксера.

Ломаченко розповів про свою пріоритетну ціль у боксерській кар'єрі та підготовку до наступного бою проти американця Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО) у інтерв'ю VENUM.

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За словами Ломаченка, він завжди готується до поєдинків на всі 100%. Василь заявив, що не хоче здобути славу, а його ціль – бути найкращим у боксі.

Потрібно досягати успіху за будь-яку ціну. Я хочу бути тим, ким є зараз,

– сказав Ломаченко.

Ломаченко прокоментував свою підготовку до бою проти Лопеса. Фізичній формі, у якій перебуває боксер, він завдячує своєму батькові, який є і тренером українця. Він влаштовує йому різноманітні тренування, щоб якнайкраще підготувати його до наступного поєдинку.

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