Мог быть не в Дженоа: Шевченко интересовался еще один клуб из Италии

Андрей Шевченко возглавил Дженоа после успешной тренерской карьеры в сборной Украины. Хотя украинским тренером интересовался еще один клуб из Италии.

Галлиани: Мы думали о приглашении Шевченко

Дженоа был одним из вариантов для Андрея Шевченко. Однако был еще один итальянский клуб, который был не прочь назначить украинца на пост главного тренера.

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Вице-президент Милана, а ныне генеральный директор Монцы Адриано Галлиани рассказал об еще одном претенденте на экс-наставника сборной Украины.

Шевченко хотел пригласить скромный клуб, выступающий во второй по силе лиге Италии, Монца.

Мы думали о приглашении Шевченко в Монцу, но хорошо. Он очень хороший парень. Отлично работал со сборной Украины. Он имеет все, чтобы преуспеть в ближайшие несколько лет,

– сказал Галлиани.

Монца – клуб Серии В, который в сезоне-2021/2022 занимает 8 место, в его активе 21 очко.

Шевченко пришел к рулю Дженоа