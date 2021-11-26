Мог быть не в Дженоа: Шевченко интересовался еще один клуб из Италии
Источник:Tuttomercatoweb
Андрей Шевченко возглавил Дженоа после успешной тренерской карьеры в сборной Украины. Хотя украинским тренером интересовался еще один клуб из Италии.
Галлиани: Мы думали о приглашении Шевченко
Дженоа был одним из вариантов для Андрея Шевченко. Однако был еще один итальянский клуб, который был не прочь назначить украинца на пост главного тренера.
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Вице-президент Милана, а ныне генеральный директор Монцы Адриано Галлиани рассказал об еще одном претенденте на экс-наставника сборной Украины.
Шевченко хотел пригласить скромный клуб, выступающий во второй по силе лиге Италии, Монца.
Мы думали о приглашении Шевченко в Монцу, но хорошо. Он очень хороший парень. Отлично работал со сборной Украины. Он имеет все, чтобы преуспеть в ближайшие несколько лет,
– сказал Галлиани.
Монца – клуб Серии В, который в сезоне-2021/2022 занимает 8 место, в его активе 21 очко.
Шевченко пришел к рулю Дженоа
- 7 ноября Дженоа официально объявила о назначении Шевченко. Андрей Николаевич подписал соглашение до 30 июня 2024 года.
- Наставник с поражения дебютировал на тренерском мостике "грифонов". Фиаско нанесла Рома (0:2).
- После поединка украинский специалист заявил, что ему и его помощникам нужно время, чтобы изменить игру команды.
- В Италии уверяют, что готовы ждать. А скаут Серии А Алекс Великих рассказал, что Дженоа под руководством Шевченко сохранит прописку в элитном итальянском дивизионе.
- Украинец заявил, что если "грифонам" удастся сохранить прописку в Серии А, это будет огромное достижение. Шевченко сравнил такую цель с финалом Лиги чемпионов.
- Клуб с 9 очками идет в зоне вылета – 18 место среди 20 команд.