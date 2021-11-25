В Дженоа готовы ждать
Андрей Шевченко и его тренерский штаб принял Дженоа в сложной ситуации – команда на дне таблицы Серии А. Украинский наставник заверил, что нужно время для того, чтобы что-то изменить.
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Бывший тренер сборной Украины заметил, что все хорошо понимают, в каком состоянии сейчас "грифоны". Поэтому поспешных выводов никто делать не будет.
Прежде всего – люди готовы ждать. Все понимают, в каком состоянии нам передали команду. Никто не оказывает давления, не ожидает, что игра и результаты изменятся за короткий промежуток времени. Болельщики готовы ждать – это для меня наибольший стимул,
– отметил наставник.
Тренер попросил всех набраться терпения. Серии А – сложный чемпионат, в котором играют качественные команды. Поэтому Дженоа будет очень сложно: "Не всегда будут хорошие матчи, мы все это прекрасно понимаем, но дождитесь конца".
"Очень рад, что в Украине будут транслировать поединки"
Переход Шевченко в Серии А привлек еще больше внимания украинских фанатов к итальянскому первенству. Андрей Николаевич радуется, что матчи его команды смогут легко посмотреть украинцы.
Для меня было важно, когда украинские фанаты приезжали, поддерживали и смотрели матчи. Это очень важный момент. Очень рад, что в Украине будут транслировать поединки,
– добавил Шевченко.
Возвращение Шевченко в Италию
- 7 ноября украинский наставник официально возглавил Дженоа. Экс-тренер "сине-желтых" подписал соглашение до 30 июня 2024 года.
- Шевченко уже успел дебютировать на тренерском мостике "грифонов". Но сделал это с поражения от Ромы Жозе Моуринью (0:2).
- Дженоа после 13 туров находится в зоне вылета – 18 место, в активе команды всего 9 очков.
- Следующий матч под руководством Шевченко "грифоны" проведут уже 28 ноября, где сыграют на выезде из Удинезе.