В Дженоа готовы ждать

Андрей Шевченко и его тренерский штаб принял Дженоа в сложной ситуации – команда на дне таблицы Серии А. Украинский наставник заверил, что нужно время для того, чтобы что-то изменить.

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Бывший тренер сборной Украины заметил, что все хорошо понимают, в каком состоянии сейчас "грифоны". Поэтому поспешных выводов никто делать не будет.

Прежде всего – люди готовы ждать. Все понимают, в каком состоянии нам передали команду. Никто не оказывает давления, не ожидает, что игра и результаты изменятся за короткий промежуток времени. Болельщики готовы ждать – это для меня наибольший стимул,

– отметил наставник.

Тренер попросил всех набраться терпения. Серии А – сложный чемпионат, в котором играют качественные команды. Поэтому Дженоа будет очень сложно: "Не всегда будут хорошие матчи, мы все это прекрасно понимаем, но дождитесь конца".

Заметим. Ранее Шевченко заявлял, что если команде удастся сохранить прописку в Серии А, то это будет огромным достижением. Шевченко сравнил такую ​​цель с финалом Лиги чемпионов.

"Очень рад, что в Украине будут транслировать поединки"

Переход Шевченко в Серии А привлек еще больше внимания украинских фанатов к итальянскому первенству. Андрей Николаевич радуется, что матчи его команды смогут легко посмотреть украинцы.

Для меня было важно, когда украинские фанаты приезжали, поддерживали и смотрели матчи. Это очень важный момент. Очень рад, что в Украине будут транслировать поединки,

– добавил Шевченко.

Возвращение Шевченко в Италию