Галліані: Ми думали про запрошення Шевченка
Дженоа був одним із варіантів для Андрія Шевченка. Однак був ще один італійський клуб, який був не проти призначити українця на пост головного тренера.
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Віцепрезидент Мілана, а нині генеральний директор Монци Андріано Галліані розповів про ще одного претендента на екснаставника збірної України.
Шевченка хотів запросити скромний клуб, який виступає у другій за силою лізі Італії, Монца.
Ми думали про запрошення Шевченка до Монци, але добре. Він дуже хороший хлопець. Відмінно працював зі збірною України. Він має все, щоб досягти успіху в найближчі кілька років,
– сказав Галліані.
Монца – клуб Серії В, який у сезоні-2021/2022 посідає 8 місце, у його активі 21 очко.
Шевченко прийшов до керма Дженоа
- 7 листопада Дженоа офіційно оголосила про призначення Шевченка. Андрій Миколайович підписав угоду до 30 червня 2024 року.
- Наставник із поразки дебютував на тренерському містку "грифонів". Фіаско завдала Рома (0:2).
- Після поєдинку український спеціаліст заявив, що йому та його помічникам потрібен час, щоб змінити гру команди.
- В Італії запевняють, що готові чекати. А скаут Серії А Алекс Великих розповів, що Дженоа під керівництвом Шевченка збереже прописку в елітному італійському дивізіоні.
- Українець заявив, якщо "грифонів" вдасться зберегти прописку у Серії А, це буде величезне досягнення. Шевченко порівняв таку ціль з фіналом Ліги чемпіонів.
- Клуб із 9 очками йде у зоні вильоту – 18 місце серед 20 команд.