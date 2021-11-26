Галліані: Ми думали про запрошення Шевченка

Дженоа був одним із варіантів для Андрія Шевченка. Однак був ще один італійський клуб, який був не проти призначити українця на пост головного тренера.

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Віцепрезидент Мілана, а нині генеральний директор Монци Андріано Галліані розповів про ще одного претендента на екснаставника збірної України.

Шевченка хотів запросити скромний клуб, який виступає у другій за силою лізі Італії, Монца.

Ми думали про запрошення Шевченка до Монци, але добре. Він дуже хороший хлопець. Відмінно працював зі збірною України. Він має все, щоб досягти успіху в найближчі кілька років,

– сказав Галліані.

Монца – клуб Серії В, який у сезоні-2021/2022 посідає 8 місце, у його активі 21 очко.

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