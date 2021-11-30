Много классных бойцов: Камбосос не прочь встретиться с Ломаченко

Австралийский боксер Джордж Камбосос заявил, что выбрать следующего соперника ему будет непросто. По словам чемпиона мира, в легком дивизионе достаточно много хороших соперников.

Камбосос: Легкий вес сейчас на невероятном уровне

Австралиец подчеркнул, что сейчас много талантливых соперников, с которыми он хотел бы выйти на ринг. Камбосос отметил, что не прочь встретиться с Василием Ломаченко.

Достойный внимания Обидчик Ломаченко Лопес проиграл чемпионский бой из-за травмы: сенсационное признание

"Легкий вес сейчас на невероятном уровне. Я хотел бы подраться с Хейни, Райаном Гарсией, Дэвисом или Ломаченко. Они имеют на носу классные поединки. Дивизион сейчас очень конкурентный. Мы выберем бой, который будет самым интересным. Хотел бы подраться с Хейни, но здесь так много классных бойцов. Они должны показать шоу, ведь мое выступление показало, из какого теста я сделан, что я король и император", – заявил Джордж.

Главный редактор журнала The Ring Даг Фишер заявил, что следующим соперником австралийца станет украинец Василий Ломаченко, потерявший чемпионские титулы в поединке с Лопесом.

Он также считает, что если сражение состоится, то победу одержит украинец.

Камбосос победил Лопеса: главное