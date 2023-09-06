Сразу несколько специалистов будут искать футболистов, которые в будущем станут новыми лидерами первой команды Карпат. Одним из таких скаутов, кто будет выполнять подобную работу, будет легендарный бывший игрок "зелено-белых" Михаил Кополовец. Он будет отвечать за регион Закарпатья.
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Маркевич: Хотим выстроить четкую иерархию, основой которой будут собственные питомцы
Это позволит львовскому клубу значительно сэкономить на трансферах из других клубов. Ведь сделают ставку на собственных воспитанников, которых в будущем можно будет продать в европейские чемпионаты и еще при этом солидно заработать.
Карпаты уже в Первой лиге делают то, чем профессионально не занимаются в некоторых клубах УПЛ.
Главный тренер "львов" Мирон Маркевич заверил, что клуб на верном пути, чтобы в будущем положиться на своих воспитанников.
Клуб должен развиваться комплексно. Функционирование собственного селекционного отдела является важной составляющей качественной работы. Мы заинтересованы в системном развитии клуба и стремимся работать на перспективу. Хотим выстроить четкую иерархию, основой которой будут собственные воспитанники,
– сказал легендарный наставник.
К примеру, летом 2023-го львовский клуб отметился бешеным трансферным потоком новичков. Все это сделано для того, чтобы уже в сезоне 2023/2024 показать положительный результат и повыситься в УПЛ. Недавно еще появился инсайд, что Карпаты хотели подписать одного из лучших легионеров первенства из Днепра-1. Доминго Бланко. Но львовянам не удалось убедить днепрян.
Параллельно молодежь из Карпат-2 будет приобретать опыт во Второй лиге страны, чтобы в ближайшем будущем уже феериты в первой команде "львов". А благодаря скаутскому отделу через некоторое время Карпаты смогут быть тем клубом, которому завидуют другие.
- Пока "зелено-белые" делают все, чтобы воплотить в реальность поставленную цель. После 6-ти туров Карпаты единолично возглавляют группу "А" (16 очков), опережая вторую Ниву Бузовую на 2 балла.
- В предыдущем туре подопечные Маркевича обыграли дома Эпицентр 2:0. Оба гола в свой актив записали новоиспеченные футболисты "львов" – Кристиан и Виталий Равлик
- В следующем поединке Карпаты сыграют на выезде против Агробизнеса – бывшего клуба Равлика, который состоится 9 сентября в Волочиске.