Карпаты – Эпицентр 2:0
Голы: Кристиан, 74, Равлык, 81
Львовские Карпаты в последние дни трансферного окна дозаявили несколько новых футболистов. Именно они стали героями поединка 6-го тура Первой лиги против Эпицентра, сообщает 24 Канал.
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Джокеры Маркевича
В первом тайме обе команды не смогли открыть счет во встрече. Неточностями на завершающей стадии атак грешили Максим Гирный в Эпицентре и Костенко с Демченко в Карпатах.
После перерыва ситуация на поле изменилась. Остроты действиям "львов" добавили новобранцы: бразилец Кристиан и экс-нападающий Агробизнеса Равлык, появившиеся на поле на 73-й минуте. Именно этим двум футболистам суждено было решить судьбу поединка.
На 74-й минуте матча Кристиан замкнул фланговую подачу Полегенько. Впоследствии Равлик установил окончательный счет во встрече – 2:0.
Видео гола Кристиана
Видео гола Равлыка
Отметим, что в отчетном поединке дебютировал в Карпатах еще один известный исполнитель. Бывший защитник Александрии Владислав Бабогло, защищающий цвета сборной Молдовы, надежно отыграл в защите, что позволило сохранить ворота "сухими".
- В итоге команда Маркевича набрала 16 баллов в 6 матчах и единолично возглавила турнирную таблицу группы Первой лиги. В следующем туре Карпаты сыграют на выезде против Агробизнеса.
- Эпицентр, также претендующий на выход в УПЛ, занимает 5-е место в группе А. На счету команды Сергея Нагорняка 8 очков. В 7-м туре команда Каменец-Подольского встретится с Буковиной.
Видеообзор матча Карпаты – Эпицентр