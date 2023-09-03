Шестой тур Первой лиги растянулся на три дня. 1 сентября состоялся один матч – Левый берег принимал Мариуполь, пишет 24 Канал.

К теме Судьбу матча решили дебютанты: Карпаты уверенно обыграли конкурента за выход в УПЛ

Левый берег – Мариуполь 1:1

Голы: Спиваков, 28(п) – Быковский, 90

Удаление: Астахов, 62 (Левый берег)

Хозяева в меньшинстве не смогли удержать победный счет. Финальный свисток зафиксировал ничью 1:1, которую для Мариуполя на 90-й минуте спас Быковский.

Левый берег замыкает тройку лидеров группы "Б" (10 очков).

Видеообзор Левый берег – Мариуполь

Чернигов – Кремень 2:3

Голы: Сердюк, 3, 28 – Савицкий, 45, Трофимюк, 52, 90

В субботу, 2 сентября, состоялось сразу три поединка ПФЛ. В первом из них Чернигов дома проиграл Кременю 2:3.

Видео полного матча Чернигов – Кремень

Фантастика от Улитки и Бразилия во Львове

Дальше львовские Карпаты принимали одного из соперников за выход в УПЛ Эпицентр. Первая часть встречи окончилась нулевой мировой. А вот во втором тайме Мирон Маркевич сумел угадать с заменами. Легендарный тренер выпустил на поле новичков команды Виталия Равлика и Кристиана.

Сначала бразилец красиво ударом в одно касание поймал передачу с фланга от Полегенько. А на 81-й минуте Равлик получил передачу от Чачуа и роскошным ударом в девятку ворот Эпицентра удвоил преимущество "львов" 2:0.

Новички решили судьбу матча для "зелено-белых". Карпаты продолжают лидировать в группе "А", набрав уже 16 баллов. Отрыв от Нивы Бузовой составляет уже 2 пункта.

Видеообзор поединка Карпаты – Эпицентр

Буковина – Металлист 1:0

Гол: Палагнюк, 77 (п)

Буковина – Металлист: видеообзор матча

Хуст – Подолье 2:1

Голы: Борисенко, 4, Шевчук, 21 – Болденков, 86

Полный матч Хуст – Подолье

Диназ – Горняк-Спорт 3:1

Голы: Малаки, 18, Гильерме, 54, Кириченко, 69 – Посевкин, 21

Видеообзор матча Диназ – Горняк-Спорт

Прикарпатье – Нива Бузова 2:2

Голы: Француз, 43, Семка, 66 – Кныш, 22, Прокопчук, 90

Видео полной игры Прикарпатье – Нива Бузова

Нива Тернополь – Агробизнес 0:0

Тернопольский клуб после нулевого мирового дома идет третьим. Нива набрала 10 баллов.

Полный матч Нива Тернополь – Агробизнес

Ингулец – Металлург Запорожье 3:2

Голы: Кольцов, 61 (п), 79, Резепов, 82 – Фальковский, 10, Сад, 90+1 (п)

Ингулец остается единоличным лидером группы "Б", набрав уже 16 очков. А это на 4 пункта больше, чем у второй Виктории.

Видео полного матча Ингулец – Металлург Запорожья

Полтава – Виктория 2:2

Голы: Вивдич, 29, Горжуй, 82 – Масшталир, 40, Шаврин, 87

Полный матч Полтава – Виктория