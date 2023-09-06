Одразу декілька спеціалістів будуть шукати футболістів, які у майбутньому стануть новими лідерами першої команди Карпат. Одним із таких скаутів, хто буде виконувати подібну роботу, буде легендарний колишній гравець "зелено-білих" Михайло Кополовець. Він буде відповідати за регіон Закарпаття.

До теми Карпати повернули легенду клубу: ексфутболіст працюватиме заради світлого майбутнього "левів"

Маркевич: Хочемо вибудувати чітку ієрархію, основою якої будуть власні вихованці

Це дозволить львівському клубу значно зекономити на трансферах із інших клубів. Адже зроблять ставку на власних вихованців, яких у майбутньому можна буде продати у європейські чемпіонати та ще при цьому солідно заробити.

Карпати вже у Першій лізі роблять те, чим так професійно не займаються у деяких клубах УПЛ.

Головний тренер "левів" Мирон Маркевич запевнив, що клуб на вірному шляху, аби у майбутньому покластись на своїх вихованців.

Клуб має розвиватися комплексно. Функціонування власного селекційного відділу є важливою складовою якісної роботи. Ми зацікавлені у системному розвитку клубу і прагнемо працювати на перспективу. Хочемо вибудувати чітку ієрархію, основою якої будуть власні вихованці,

– сказав легендарний наставник.

Наприклад, влітку 2023-го львівський клуб відзначився шаленим трансферним потоком новачків. Все це зроблено для того, аби вже у сезоні-2023/2024 показати позитивний результат та підвищитись в УПЛ. Нещодавно ще й з'явився інсайд, що Карпати хотіли підписати одного з найкращих легіонерів першості із Дніпра-1 Домінго Бланко. Але львів'янам не вдалось переконати дніпрян.

Паралельно молодь із Карпат-2 набуватиме досвіду у Другій лізі країни, аби у найближчому майбутньому вже феєрити у першій команді "левів". А завдяки скаутському відділу через деякий час Карпати зможуть бути тим клубом, якому заздритимуть інші.