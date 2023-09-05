Известный комментатор и журналист Игорь Цыганик рассказал о серьезном интересе львовского клуба к иностранному лидеру Днепра-1. "Львы" даже делать предложение днепрянам по Доминго Бланко.

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Это был бы сенсационный трансфер "зелено-белых"

Футболист с разрешения клуба даже приезжал во Львов, где посетил клубную инфраструктуру "зелено-белых" и познакомился с президентом Карпат.

Однако клубу Первой лиги Украины не удалось ударить по рукам из Днепра-1 относительно талантливого 28-летнего полузащитника из Аргентины.

В клубе из Днепра было на руках еще предложение от Индепендьенте, где раньше выступал футболист, но которое до сих пор не принято.

Отметим, что Бланко стал одним из первых, кто заговорил о своем возможном уходе из Днепра-1 в случае возвращения команды в родной город Днепр. Доминго заверил, что такой переезд из Ужгорода будет повышать опасность его жизни в стране, в которой продолжается полномасштабная война против России.

Поэтому футболист серьезно задумывается о предложениях других клубов.

Отметим, что ультрас клуба в достаточно жесткой форме уже предупредил футболистов команды, которые будут против возвращения в Днепр.

К слову. СМИ сватали в Карпаты футболиста Александрии Владислава Калитвинцева. Но и здесь что-то не сложилось.

Новички Маркевича приносят победу

И без того "львы" совершили безумную трансферную компанию. Последними новичками команды стали опытный защитник из Александрии и сборной Молдовы. Владислав Бабогло, забивной футболист Агробизнеса Виталий Равлик и неожиданный бразилец Кристиан, перешедший пока в аренду с правом выкупа.

Все трое не успели перейти, а уже дебютировали за Карпаты в предыдущем матче против Эпицентра. Бабогло вышел в старте, отыграл весь поединок и помог команде покинуть свои ворота "на замке". Улитка и Кристиан вышли на смену по ходу второго тайма и решили судьбу матча. Оба новичка забили свои дебютные голы в зелено-белой футболке.

Благодаря результативным ударам Равлика и Кристиана команды Мирона Маркевича одержала домашнюю победу 2:0. Эта победа позволила "львам" оторваться от ближайшего соперника уже на 2 балла и единолично возглавить группу "А".

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