Новым шагом для усиления клуба стало создание скаутского отдела. Его возглавил бывший футболист тернопольской Нивы и многих шведских клубов Анатолий Пташник, а селекционером Карпат стал бывший игрок "зелено-белых" Михаил Кополовец, ранее работавший спортивным директором Миная.

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Кополовец будет отвечать за закарпатский регион

Кроме Кополовца, в селекционный отдел вошли Андрей Кудырко, который долгое время работал журналистом и аналитиком, а также Андрей Габьян – бывший футболист, большая часть карьеры которого прошла в Ивано-Франковской области.

Сообщается, что легенда клуба Михаил Кополовец будет отвечать за закарпатский регион, где будет искать футболистов для Карпат, основной задачей его будет поиск футболистов разных возрастов: от U-12 до первой команды.

Смотрите видео с приветствием от Михаила Кополовца

Легенда клуба с "зелено-белым" сердцем прокомментировал свое возвращение в родной клуб, за который он играл с 2007 по 2015 год. Он рассказал, что счастлив поработать вместе с Мироном Маркевичем и поделился амбициозными планами.

Возвращение во Львов – это особенный момент. Я искренне рад, ведь отныне являюсь частью Карпат и буду иметь возможность работать рядом с Мироном Маркевичем. Раньше я знал его как великого тренера, а теперь открыл для себя как замечательного человека. Это настоящий джекпот для меня. Отмечу также и отличный коллектив, похожий на семью – тренеры и персонал встретили меня очень тепло,

– заявил Кополовец

Также Михаил рассказал, что будет делать для развития клуба и чем может быть полезным:

"В футболе я уже много лет, поэтому имею достаточно необходимых знаний и опыта. Хотя за тот небольшой период общения с тренерским штабом Карпат я уже почерпнул для себя много нового. Мне нравится учиться, я готов к кропотливой работе. Просмотр большого количества матчей, поездки и системный анализ – все это впереди. Я хочу, чтобы Карпаты играли в Премьер-лиге, а для этого команде необходимы сильные и качественные футболисты. Сейчас уже подобрался хороший коллектив, поэтому все должно сложиться как можно лучше."

Справка. Михаил Кополовец провел за львовские Карпаты 161 матч, в которых забил 8 голов и отдал 12 ассистов. Являлся частью крепкой команды, игравшей в групповом этапе Лиги Европы в сезоне-2010/2011.