Мирон Маркевич о скандале в Первой лиге: Я не раз хотел побить судью
Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич прокомментировал скандал в матче Первой лиги "Агробизнес" – "Минай" (0:2).
Как известно, после матча президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий нанес телесные повреждения главному арбитру матча Юрию Иванову. Слова Маркевича цитирует программа "Профутбол".
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"Не удержался. Наверное, что-то было, что судья был избит, я не знаю. Может, судья что-то сказал. Но нужно было держать себя в руках. За все годы карьеры я не раз хотел побить судью", – сказал Маркевич.
Что известно об избиении арбитра Юрия Иванова
- Об избиении арбитра Юрия Иванова стало известно 15 июля. Именно тогда в Волочиске состоялся матч 24 тура Первой лиги между местным "Агробизнесом" и "Минаем".
- Арбитра избили на стадионе в судейской комнате. Причастным к избиению признан Собуцкий. За это он официально пожизненно отстранен от футбола.
- Программа "ТаТоТаке" сообщала, что Собуцкий привел к судьям трех "амбалов", которые и могли побить Иванова.
- В то же время Иванов снял побои в Киеве. Арбитр сделал это из-за возможного конфликта интересов, ведь Собуцкий имеет влияние в Хмельницкой области.
- Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 125 "Умышленное легкое телесное повреждение". Дело имеют переквалифицировать.
- Собуцкий не признает вины. По его версии, арбитра могли побить за пределами стадиона. Кроме того, он рассказал, что арбитры могли ссориться из-за денег.