Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич прокомментировал скандал в матче Первой лиги "Агробизнес" – "Минай" (0:2).

Как известно, после матча президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий нанес телесные повреждения главному арбитру матча Юрию Иванову. Слова Маркевича цитирует программа "Профутбол".

К теме: "Сам ты село, бл**ь": президент "Агробизнеса" Собуцкий попал в еще один скандал – видео

"Не удержался. Наверное, что-то было, что судья был избит, я не знаю. Может, судья что-то сказал. Но нужно было держать себя в руках. За все годы карьеры я не раз хотел побить судью", – сказал Маркевич.

Что известно об избиении арбитра Юрия Иванова