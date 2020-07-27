Глава комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич прокоментував скандал в матчі Першої ліги "Агробізнес" – "Минай" (0:2).

Як відомо, після матчу президент "Агробізнесу" Олег Собуцький завдав тілесних ушкоджень головному арбітру матчу Юрію Іванову. Слова Маркевича цитує програма "Профутбол".

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"Не стримався. Напевно, щось було, що суддя був побитий, я не знаю. Може, суддя щось сказав. Але потрібно було тримати себе в руках. За всі роки кар'єри я не раз хотів побити суддю", – сказав Маркевич.

Що відомо про побиття арбітра Юрія Іванова