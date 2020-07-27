Мирон Маркевич про скандал у Першій лізі: Я не один раз хотів побити суддю
Глава комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич прокоментував скандал в матчі Першої ліги "Агробізнес" – "Минай" (0:2).
Як відомо, після матчу президент "Агробізнесу" Олег Собуцький завдав тілесних ушкоджень головному арбітру матчу Юрію Іванову. Слова Маркевича цитує програма "Профутбол".
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"Не стримався. Напевно, щось було, що суддя був побитий, я не знаю. Може, суддя щось сказав. Але потрібно було тримати себе в руках. За всі роки кар'єри я не раз хотів побити суддю", – сказав Маркевич.
Що відомо про побиття арбітра Юрія Іванова
- Про побиття арбітра Юрія Іванова стало відомо 15 липня. Саме тоді у Волочиську відбувся матч 24 туру Першої ліги між місцевим "Агробізнесом" та "Минаєм".
- Арбітра побили на стадіоні у суддівській кімнаті. Причетним до побиття визнано Собуцького. За це він офіційно довічно відсторонений від футболу.
- Програма "ТаТоТаке" повідомляла, що Собуцький привів до суддів трьох "амбалів", які і могли побити Іванова.
- Водночас Іванов начебто зняв побої у Києві. Арбітр зробив це через можливий конфлікт інтересів, адже Собуцький має вплив у Хмельницькій області.
- Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 "Умисне легке тілесне ушкодження". Справу мають перекваліфікувати.
- Собуцький не визнає провини. За його версією, арбітра могли побити за межами стадіону. Окрім того, він розповів, що арбітри могли сваритися через гроші.