Новий головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу 28 липня поклав квіти до пам’ятника легендарному гравцеві і наставнику Валерію Лобановському, встановленому на стадіоні "Динамо" в центрі Києва.

Про це повідомив у Twitter спортивний журналіст Роман Бебех.

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Перший хід Луческу. Квіти для метра. Трохи зменшить напругу? Репост хто підтримує, лайк хто мінусує pic.twitter.com/JrMS7tBVOm — Роман Бебех (@roman_bebekh) July 28, 2020

"Динамо" намагалося приховати цю подію, щоб уникнути зайвої уваги громадськості. Втім, кілька журналістів таки встигли поспілкуватися з Луческу. Румун запевнив, що добре пам'ятає роботу Лобановського та дуже його поважає.

Луческу наговорив про Лобановського

У березні 2019 року Луческу зробив скандальну заяву про Валерія Лобановського. Він вважає, що домігся більшого, ніж Лобановський, який нічого не досяг за кордоном. Проти слів Луческу про Лобановського виступив володар Золотого м'яча-1986 Ігор Беланов.

Легенди "Динамо" Ігор Бєланов та Олег Блохін не схвально сприняли таку заяву.

Луческу хотів піти з "Динамо"

Мірча Луческу ледь не покинув "Динамо" на четвертий день після підписання контракту. Сторони уклали угоду на 2 роки.

27-го липня румунські ЗМІ повідомили, що Луческу подав у відставку через тиск вболівальників "Динамо".

Згодом Ігор Суркіс повідомив , що Луческу залишається у "Динамо". Столичний клуб опублікував листування Суркіса з Луческу, де той дійсно говорив про відставку.