Повод подрессировать Роналду: тренер Украинской Премьер-лиги может возглавить Аль-Наср
Источник:Digi Sport
Криштиану Роналду может получить нового тренера по УПЛ. Время наставника в Украине, скорее всего, и так подходит к концу.
Мирча Луческу может стать главным тренером Аль-Насра. Однако румынский специалист не слишком заинтересован в работе в Саудовской Аравии.
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Не в том возрасте
Аль-Наср, за который выступает звездный Криштиану Роналду, находится в активном поиске нового наставника. Саудовский коллектив по ходу сезона уволил француза Руди Гарсию. На его место пришел новый тренер Динко Еличич, уже имевший также минимальный конфликт со сверхверхим португальцем. Новоиспеченный наставник в команде находится временно, а Аль-Наср уже сделал предложение руководителю киевского Динамо Мирчи Луческу.Кстати говоря. Аль-Наср стал "серебряным" призером чемпионата Саудовской Аравии.
Руководство Саудовского коллектива считает румынского специалиста опытным и авторитетным, поэтому он должен подойти с определенной стороны капризному Аль-Насру. К тому же, скорее всего, Луческу не будет продолжать сотрудничество со столичным клубом – конец сезона Мирча провел на больничном, а его место на тренерском мостике занял его ассистент Александр Шовковский. Также на пост главного коуча сватают чемпиона Польши да Игоря Костюка.
Но вот Луческу вряд ли согласится возглавить Аль-Наср. Румынскому специалисту не нравятся погодные условия в Саудовской Аравии, а также Мирчи не импонирует находиться вдали от дома. Однако в ближайшее время Луческу проведет встречу с президентом бело-синих Игорем Суркисом для решения стратегических вопросов на следующий сезон.
Скандальный португалец в Саудовской Аравии
- Криштиану Роналду перебрался в Аль-Айн после того, как он дал скандальное интервью по поводу его пребывания в Манчестер Юнайтед. Английский коллектив расторг контракт с Криштианом, однако ни один европейский коллектив не желал сотрудничать с португальцем. Так Роналду и оказался в Саудовской Аравии, чтобы взять паузу в своей карьере.
- Португалец получает в Аль-Айне около 200 миллионов евро в год.
- Ходят слухи, что Криштиану может вернуться в Европу при условии, что Ньюкасл выйдет в Лигу чемпионов. Тогда Роналду и сыграет на самом высоком уровне в состоянии "сорок".
- За новый коллектив Криштиану провел 13 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 2 ассиста.
- Саудовский клуб Аль-Фейха уже успел высмеять Роналду за его высокомерие. Португалец на повышенных тонах говорил в сторону игроков соперника и представителей клуба, за что Аль-Фейха и насмехалась над Кришитаном.
- Также Роналду могли депортировать из страны. Звездному португальцу не понравилось отношение выкрикивавших фанатов: "Месси, Месси", поэтому он решил продемонстрировать непристойный жест, взявшись за свои гениталии. За это Криштиану мог поплатиться.