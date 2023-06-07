Повод подрессировать Роналду: тренер Украинской Премьер-лиги может возглавить Аль-Наср

Криштиану Роналду может получить нового тренера по УПЛ. Время наставника в Украине, скорее всего, и так подходит к концу.

Мирча Луческу может стать главным тренером Аль-Насра. Однако румынский специалист не слишком заинтересован в работе в Саудовской Аравии.

Достойно внимания Один миллиард зарплаты, как предмет соблазна: Месси принял решение о предложении Аль-Хилаля

Не в том возрасте

Аль-Наср, за который выступает звездный Криштиану Роналду, находится в активном поиске нового наставника. Саудовский коллектив по ходу сезона уволил француза Руди Гарсию. На его место пришел новый тренер Динко Еличич, уже имевший также минимальный конфликт со сверхверхим португальцем. Новоиспеченный наставник в команде находится временно, а Аль-Наср уже сделал предложение руководителю киевского Динамо Мирчи Луческу.

Аль-Наср стал "серебряным" призером чемпионата Саудовской Аравии.

Руководство Саудовского коллектива считает румынского специалиста опытным и авторитетным, поэтому он должен подойти с определенной стороны капризному Аль-Насру. К тому же, скорее всего, Луческу не будет продолжать сотрудничество со столичным клубом – конец сезона Мирча провел на больничном, а его место на тренерском мостике занял его ассистент Александр Шовковский. Также на пост главного коуча сватают чемпиона Польши да Игоря Костюка.

Но вот Луческу вряд ли согласится возглавить Аль-Наср. Румынскому специалисту не нравятся погодные условия в Саудовской Аравии, а также Мирчи не импонирует находиться вдали от дома. Однако в ближайшее время Луческу проведет встречу с президентом бело-синих Игорем Суркисом для решения стратегических вопросов на следующий сезон.

Скандальный португалец в Саудовской Аравии