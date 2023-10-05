Минспорта призвало ФИФА и УЕФА отменить решение о допуске россиян к международным соревнованиям

С начала полномасштабного вторжения футбольные чиновники приняли единственное верное решение – они отстранили все российские футбольные команды и сборные от международных соревнований. Однако в последнее время тенденция начала прослеживаться очень неприятная.

В середине сентября стало известно, что впервые с 24 февраля 2022 года. российскую бригаду арбитров назначили на судейство матча Лиги наций. После этого УЕФА разрешила российским командам до 17 лет принимать участие в международных соревнованиях, а через неделю ФИФА пошла по тому же пути, правда, сделав "безумное ограничение" для футболистов – те будут играть не за "Россию", а за "Российский футбольный союз" в официальных матчах.

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Аргументированная позиция Украины, с которой следует считаться

Такие действия футбольных чиновников вызвали большое возмущение мирового сообщества. Англия заявила, что не будет играть с россиянами, несмотря на решение УЕФА, после чего такую позицию озвучил еще ряд стран. Министерство спорта Украины также не осталось в стороне. Оно написало открытое письмо УЕФА и ФИФА с требованием отменить позорное решение, которое ограничивает права украинских детей и привело ужасную статистику зверств, которые совершила страна-агрессор:

Из Украины было похищено и вывезено в Россию не менее 19 тысяч детей. Российскими военными разрушены 2767 учебных заведений в Украине. Пострадали 344 спортивных объекта. 95 из них – Россией разрушены полностью или уничтожены частично.



Оккупационный российский режим продолжает убивать и похищать украинских детей, уничтожает объекты гражданской инфраструктуры, включая стадионы и спортивные школы, не оставляя украинским детям возможностей не то, что для занятий спортом, а для обычной жизни.



Так, с начала полномасштабного вторжения Россия убила 504 ребенка, и еще 1129 получили ранения в результате российской агрессии. Уже задокументировано 3209 преступлений российских оккупантов против детей, включая 13 фактов сексуального насилия против несовершеннолетних.

Минмолодежьспорта акцентировало внимание, что из-за агрессивных действий российских оккупантов украинские дети лишены не только возможности тренироваться, но и безопасно жить. Решение же УЕФА и ФИФА о разрешении россиянам соревноваться со спортсменами из других стран в глазах российских юношей, за которых так переживают футбольные чиновники, будет только легализовать действия своей власти.

Именно поэтому Украина требует отмены решений футбольных органов, ведь они ограничивают права украинских детей, которых Россия лишила права безопасно жить в родной стране, без угрозы быть украденным, изнасилованным или убитым.

Украина обратилась ко всем ассоциациям-членам УЕФА с просьбой присоединиться к бойкоту любых матчей с Россией. Официально о таком бойкоте уже заявили ассоциации футбола Англии, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Финляндии, Ирландии, Норвегии, Румынии. Еще несколько стран – Швейцария, Чехия, Нидерланды и Эстония – заявили, что ожидают дальнейших пояснений от УЕФА.



Мы твердо убеждены, что футбол всегда должен пропагандировать мир, толерантность и справедливость, а не побуждать продолжать войну и пропагандировать безнаказанность.

– говорится в заявлении.