Несмотря на заявление Александера Чеферина, что российский футбол не вернется на международную арену до окончания войны в Украине, к УЕФА и ФИФА возникают вопросы. Сначала международная футбольная ассоциация назначила российских арбитров на сентябрьские матчи женской Лиги наций, теперь же стало известно о еще одной непонятной позиции.

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УЕФА продолжает помогать России финансово на уровне со всеми остальными

Оказывается, что Европейский футбольный союз, несмотря на полномасштабную войну, развязанную Россией, продолжает оказывать агрессору финансовую помощь для реализации различных проектов. Об этом сообщил президент российского футбольного союза Александр Дюков, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Мы продолжаем сотрудничать с УЕФА, они помогают нам с реализацией многих проектов – и образовательных, и инфраструктурных. Мы получаем деньги от программы HatTrick, которые мы используем для реализации различных проектов. Какие-то средства мы будем использовать для реализации проекта школьной футбольной лиги.



Точную сумму не назову – мы получаем столько же, сколько другие ассоциации. Там нет дискриминации. Ежегодно УЕФА увеличивает размер отчислений на развитие массового футбола,

– рассказал Дюков.

Важно. Ранее УЕФА продемонстрировала также странную позицию при избрании представителей в комитеты Союза. Там нашлось место сразу 15 россиянам на следующий цикл, который продлится с 2023 по 2027 год, среди них присутствует и вышеупомянутый Александр Дюков.