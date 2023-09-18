Генеральный секретарь Российского футбольного союза РФС Максим Митрофанов заявлял, что организация ведет переговоры с УЕФА и ФИФА по возвращению на турниры. Этого до сих пор не произошло, хотя первый неприятный сигнал уже был, ведь женская бригада арбитров была назначена на матч Лиги наций.

К теме Впервые после начала войны: российская бригада арбитров была назначена на матч сборных в Лиге наций.

Агрессорам не место в международном футболе

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что до завершения войны на территории Украины, которую развязала Россия во главе со своим "великим" геополитиком, такой сценарий невозможен. Поэтому российские сборные и клубы не вернутся к участию в соревнованиях под эгидой УЕФА, пока будут продолжаться боевые действия.