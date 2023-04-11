Наказание для России, но не Беларуси

УЕФА – именно та организация, которая отвечает за весь профессиональный футбол в Европе. 28 февраля 2022 года УЕФА полностью отстранила Россию от всех международных соревнований, как на уровне сборных, так и клубов. Все из-за войны против Украины. Вот только Белоруссия под этот запрет не попала. В УЕФА решили отнестись к этой стране с диктаторскими властями гораздо лояльнее. Там только запретили проводить матчи на территории страны. Но что сборная, что клубы могли продолжать участвовать в международных турнирах, правда на нейтральной территории и без зрителей.

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Следовательно, сборная Беларуси по футболу была допущена к участию в отборе на Евро-2024. И даже сыграла два первых матча (оба проиграла). Депутаты Европарламента обращались в УЕФА, где акцентировали внимание на том, что нельзя эту команду допускать к международным соревнованиям. Ведь белорусские власти любые подобные случаи используют для своей пропаганды. Но в УЕФА проигнорировали это обращение. Следовательно, сборная Беларуси продолжает участие в отборе на Евро-2024. А белорусские футбольные клубы могут готовиться к участию в квалификации еврокубков с начала следующего сезона.

"Подножка" для сборной Украины и клубов

Участие белорусской сборной и клубов в международных матчах может помешать украинской сборной и клубам. Все из-за позиции Министерства молодежи и спорта Украины. Оно подготовило проект постановления правительства, согласно которому спортивные федерации будут лишены статуса национальной, если члены этой федерации принимают участие в соревнованиях, куда допущены российские и белорусские спортсмены.

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Формально участие сборной Украины в отборе на Евро-2024 может послужить основанием для того, чтобы отобрать статус национальной у Украинской ассоциации футбола. Это может привести к другим правовым последствиям как со стороны украинской власти, так и УЕФА и ФИФА, что в конечном итоге может привести к полному запрету для всех украинских сборных и клубов на участии в международных турнирах.

Редакция сайта 24 Канала пообщалась с замминистра Матвеем Бидным по этому поводу. Правда, сам чиновник отметил, что футбол – это не его специализация. Но он находится на высокой должности, от которой зависит развитие украинского спорта. И причастный к теме запрета украинским спортсменам выступать на турнирах, куда допустили россиян или белорусов

"Позиция государства и позиция министерства – что не могут представители наших официальных делегаций принимать участие в соревнованиях, где допущены россияне и белорусы. Таким образом, толеруя и легитимизируя их допуск к международным спортивным соревнованиям. И вообще к цивилизованному обществу. Везде, политика или культура, мы требуем, что допускать россиян нельзя. Так же и здесь. Мы говорим, что если здесь участвуют россияне или белорусы, то ни один представитель нормальной цивилизованной страны участвовать в таком мероприятии не может. Он должен избегать и бойкотировать, своим примером показывая, что это недопустимо. И требовать того же от наших союзников, коллег, партнеров, которые также рассматривают жесткий ответ на это – демарш. И для того, чтобы у нас было моральное право это делать, мы не можем допустить каких-либо колебаний. Мы должны быть жесткими в своих решениях и позициях", – заявил Матвей Бедный.

Следовательно, он не видит возможности, чтобы сборная Украины играла в турнире, куда допустили белорусов. Хотя УЕФА во время жеребьёвки разводит сборные Украины и Беларуси, как и украинские и белорусские клубы.

А если они выйдут на поле вместе с ними? Ну как смотреть друг другу в глаза? Как говорить о том, что должно быть достойное поведение друг к другу? О чем нам с ними говорить? Как можно сегодня в цивилизованном мире, с людьми, которые поддерживают убийства и пытки, как можно с ними играть в какие-то игры? Фактически содействовать. Это коллаборация таким образом происходит с агрессором,

– рассказал Матвей Бедный.

Правда, не до конца понятно, осознают ли в Минмолодежь последствия для украинского футбола, если сборную таки заставят сняться с отбора на Евро-2024. Ведь наша страна в таком случае не только получит длительную дисквалификацию с международных соревнований. Например, УАФ получает деньги от УЕФА на развитие футбола в стране. А футбольные клубы – немалые призовые за участие в еврокубках, составляющих значительную часть их бюджета. Кроме того, футбол – это один из самых популярных видов спорта. И участие в международных соревнованиях – это и вопрос престижа.

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Хотя, по словам Матвея Бидного, "министерство готово брать на себя ответственность за все принимаемые им решения", но вряд ли стоит ожидать компенсации для УАФ или клубов в случае дисквалификации Украины.

В целом вся концепция "наказания" требует более детальной проработки. Ведь не во всех видах спорта можно наказывать федерацию за поступок отдельного спортсмена. Например, украинский футболист Руслан Малиновский выступает в чемпионате Франции, где в другом клубе есть российский игрок. Если идти формально, то даже в таком случае УАФ может ожидать наказания. Похоже, что эту проблему понимают и в министерстве.

"Это же не есть, чтобы просто наказывать. Мы говорим за принцип, за подход, за понимание общей нашей позиции. А не наказание по формальным признакам", – отметил Матвей Бедный.

Остается лишь дождаться, когда соответствующую правку в постановление Кабмина внесут. И как его будут на деле применять. Потому что если подойти к делу формально, то украинский футбол может ожидать даже не падение, а крах.