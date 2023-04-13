Наприкінці березня Міжнародний олімпійський комітет прийняв скандальне рішення. Організація вирішила дозволити федераціям заявляти гравців з Росії та Білорусі.

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Виступати вони зможуть лише під нейтральним прапором та в разі дотримання антивоєнних вимог. Втім українська спільнота залишається обуреною таким рішенням.

У відповідь на рішення МОК Кабмін України прийняв рішення заборонити українцям виступати у міжнародних змаганнях, де беруть участь росіяни або білоруси. Тепер же Міністерство молоді та спорту опублікувало відповідний наказ.

Наказ Мінмолодьспорту / телеграм-канал Жана Беленюка

Згідно з ним заборону українським офіційним делегаціям національних збірних команд брати участь у змаганнях, де присутні спортсмени РФ або Білорусі. У разі виявлення фактів участі українців розглядатиметься питання про позбавлення федерації статусу національної.

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Варто зазначити, що тепер збірна України з футболу теж може знятись з відбору Євро-2024. УЄФА дискваліфікував Росію, а ось Білорусь бере участь у турнірі. Правда, організатори розвели українців з білорусами по різних групах.