26 сентября "Минай" померится силами с "Динамо" в матче 4-го тура УПЛ. Букмекеры оценили шансы команд на победу в противостоянии.

Минай – Динамо: прогноз

В прошлом туре "Динамо" едва одержало победу над "Львовом" 3:1. После этого киевлян ожидал сложный поединок против "Гента" в Бельгии, в котором киевский клуб одержал минимальную победу 1:2, пишет 24 канал.

Читайте также: Матч "Миная" против "Динамо" перенесли из Ужгорода в Киев: причины и дата матча

"Минай" же разгромно проиграл "Олимпику". Главным обидчиком команды из Закарпатья стал Шахаб, который отметился дублем. "Минай" должен быть свежее в плане физических кондиций.

Клубы дважды пересекались между собой на поле. Случалось это исключительно в кубковых поединках. В прошлом году киевляне в полуфинале переиграли "Минай" со счетом 2:0, а в 2018 году "Динамо" победило со счетом 3:1 на более ранней стадии.

Матч 4-го тура УПЛ "Минай" – "Динамо" состоится 26 сентября в 14: 00

Минай – Динамо: что прогнозируют букмекеры

Главным фаворитом этого противостояния считают "Динамо". Букмекеры Parimatch оценили победу киевлян коэффициентом 1,25, а успех хозяев матча – 12,0. Ничейный результат – 6,20.

По мнению экспертов, счет в матче откроют гости. На первый гол от "Динамо" во встрече стоит коэффициент 1,19, а на то, что первыми огорчат голкипера соперника футболисты "Миная" – 4,40.

Аналогичными коэффициентами оценили и последний гол во встрече. "Тотал матча 2-3 гола" – 2,17.

Специалисты считают, что в первой 45-минутке одна из команд точно не забьет – 1,13. Они тоже склоняются к такому развитию событий и во втором тайме – 1,21.

Букмекеры думают, что "Динамо" победит соперника более, чем в один гол – 1,23. И такой же показатель, но "Минаю" – 1,02.

На то, что команда Луческу победит и тотал матча больше 2,5 – 1,79, а аналогичный показатель, но тотал матча меньше 2,5 – 3,45.