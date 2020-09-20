Донецкий "Олимпик" 20-го сентября одержал победу в рамках 3-го тура украинской Премьер лиги. Дончане в Киеве разгромили новичка УПЛ – Закарпатский "Минай".

Олимпик – Минай 3:0

Голы: Тейшейра, 29, Шахаб, 60, 66

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"Олимпик" на правах хозяина лучше начал поединок и полностью контролировал ход игры, пишет 24 канал. Впрочем, острых моментов у ворот Поповича не было до середины тайма.

Гол из офсайда

На 29-й минуте "Олимпику" удалось выйти вперед. Иранец Шахаб собрал на себе кучу игроков "Миная" и нанес дальний удар. Мяч рикошетом от Тейшейры залетел в угол ворот дезориентированного голкипера закарпатцев.

Следует отметить, что Тейшейра находился в положении вне игры, поэтому арбитр должен был отменить взятие ворот. Однако лайнсмен не усмотрел офсайда, и "Олимпик" вышел вперед.

Уже через минуту Бенито мог удвоить преимущество дончан. Он нанес дальний удар прямо в руки Поповичу.

"Минай", который целый тайм имел проблемы с продвижением мяча вперед, на 44-й минуте создал острый момент. Кожанова скрытым пасом вывели лицом к лицу с Кичаком. Денис пробил сильно в ближний угол, однако голкипер был на высоте.

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После перерыва рисунок игры не изменился, и "Олимпик" был чрезвычайно близок, чтобы удвоить преимущество. На 50-й минуте Завийский нанес дальний удар, но мяч предательски пролетел мимо ворот.

На 57-й минуте уже "Минай" выстрелил острым моментом. Шиндер в штрафной сбросил на Кожанова, который то ли ударил, то ли прострелил. Мяч летел на Меличенко, однако Лебеденко не позволил игроку "Миная" забить гол.

Неудержимый Шахаб

Через три минуты "Олимпик" таки добился своего. После подачи с углового Попович сумел отразить первый удар, однако мяч отлетел на Шахаба, который и переправил его в ворота.

Через шесть минут Шахаб оформил дубль. Иранец продавил защитника "Миная", убежал один на один с Поповичем и переиграл голкипера – 3:0.

После третьего гола "Олимпик" расслабился и позволял игрокам "Миная" создавать угрозу. На 72-й минуте Пеняшко классно ворвался в штрафную и выцеливал в угол. Однако мяч пролетел мимо ворот.

Унизительным счет на 86 минуте едва не сделал Политыло, но его мощный удар отразил Попович. В итоге "Олимпик" отстоял преимущество и разгромил "Минай".

Олимпик – Минай видеообзор матча

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