26 вересня "Минай" поміряється силами із "Динамо" у матчі 4-го туру УПЛ. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у протистоянні.

Минай – Динамо: прогноз

У минулому турі "Динамо" ледь здобуло перемогу над "Львовом" 3:1. Після цього на киян очікував складний поєдинок проти "Гента" у Бельгії, у якому київський клуб здобув мінімальну перемогу 1:2, пише 24 канал.

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"Минай" же розгромно програв "Олімпіку". Головним кривдником команди з Закарпаття став Шахаб, який відзначився дублем. "Минай" має бути свіжішим у плані фізичних кондицій.

Клуби двічі перетинались між собою на полі. Ставалось, це виключно у кубкових поєдинках. Торік кияни в півфіналі переграли "Минай" з рахунком 2:0, а у 2018 році "Динамо" перемогло з рахунком 3-1 на більш ранній стадії.

Матч 4-го туру УПЛ "Минай" – "Динамо" відбудеться 26 вересня о 14:00

Минай – Динамо: що прогнозують букмекери

Головним фаворитом цього протистояння вважають "Динамо". Букмекери Parimatch оцінили звитягу киян коефіцієнтом 1,25, а успіх господарів матчу – 12,0. Нічийний результат – 6,20.

На думку експертів, рахунок у матчі відкриють гості. На перший гол від "Динамо" у зустрічі стоїть коефіцієнт 1,19, а на те, що першими засмутять голкіпера суперника футболісти "Минаю" – 4,40.

Аналогічними коефіцієнтами оцінили і останній гол у зустрічі. "Тотал матчу 2-3 голи" – 2,17.

Спеціалісти вважають, що у першій 45-хвилинці одна з команд точно не заб'є – 1,13. Вони теж схиляються до такого розвитку подій і у другому таймі – 1,21.

Букмекери гадають, що "Динамо" переможе суперника більше, ніж в один гол – 1,23. А на такий же показник, але "Минаю" – 1,02.

На те, що команда Луческу переможе і тотал матчу більше 2,5 – 1,79, а на аналогічний показник, але тотал матчу менше 2,5 – 3,45.