В четвертом туре УПЛ "Минай" должен был сыграть домашний матч против "Динамо". Игра должна была состояться в Ужгороде. Но ее перенесли в Киев.

Официально о переносе места проведения матча сообщает сайт "Миная". Следовательно игра состоится в Киеве 26 сентября.

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Причина переноса матча

Как говорится на сайте закарпатского клуба, решение было принято с согласия обеих сторон. "Минай" согласие на перенос матча обусловил тем, что команда проведет немало матчей на выезде в этот период.

"И чтобы не перегружать команды длинными переездами через половину Украины, было принято решение сыграть матч 26 сентября с "Динамо" в Киеве", – заявили в клубе.

"Минай "20 сентября сыграет в Киеве с "Олимпиком". 26 сентября там же сыграет с "Динамо". 30 октября команду ожидает матч Кубка Украины с "Полесьем" в Житомире". 3 октября в Кропивницком "Минай" сыграет против "Ингульца".

Еще одна причина – обращение "Динамо" к "Минаю". Киевляне 23 сентября в Бельгии проведут матч квалификации Лиги чемпионов против "Гента". Поэтому после этого их ожидал бы выезд в Ужгород, после чего ответный матч с "Гентом" 29 сентября в Киеве.

В Ужгороде "Минай" и "Динамо" сыграют уже во втором круге. Их матч состоится в рамках 17-го тура (базовая дата – 6 марта 2021 года).