Милевского отправили в нокдаун мощным ударом мяча в лицо: видео
Нападающий Артем Милевский во время матча получил не слишком приятный удар мячом в лицо, от которого оказался на газоне.
Источник:24 канал
Это произошло в матче Миная против Олимпика в первом тайме. Милевский в штрафной площадке, находясь спиной к воротам, получил мяч и сбросил его партнеру. Им оказался Маембе Шемми.
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Замбийский защитник решил нанести удар с лета. Удар оказался сильным, но несколько неточным. Вместо того, чтобы полететь в ворота, мяч попал точно в лицо Милевскому.
От мощного удара Милевский был отправлен в нокдаун – он обеими коленями оказался на газоне. Но форвард сразу поднялся. Лишь руками держась за лицо.
Видео нокдауна Милевского
- Милевский в этом матче отыграл 68 минут, после чего был заменен.
- Минай дома обыграл Олимпик. Дублем в этом матче отметился Нуриев, забив два гола с пенальти. В конце встречи Нуриев получил желтую карточку и оставил Минай в меньшинстве.
- В первом тайме Олимпику удалось отквитать один гол. Нгенг головой забросил мяч "за шиворот" Поповичу, который неудачно выбрал позицию.
- На 87 – й минуте капитан Олимпика Цимбалюк получил тяжелую травму-перелом и разрыв связок. Полузащитнику сделали операцию. Он не сыграет до конца сезона.
- Благодаря этой победе, а также поражению Львова в матче с Динамо, Минай поднялся с последней строчки турнирной таблицы.
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