Нападающий Артем Милевский во время матча получил не слишком приятный удар мячом в лицо, от которого оказался на газоне.

Это произошло в матче Миная против Олимпика в первом тайме. Милевский в штрафной площадке, находясь спиной к воротам, получил мяч и сбросил его партнеру. Им оказался Маембе Шемми.

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Замбийский защитник решил нанести удар с лета. Удар оказался сильным, но несколько неточным. Вместо того, чтобы полететь в ворота, мяч попал точно в лицо Милевскому.

От мощного удара Милевский был отправлен в нокдаун – он обеими коленями оказался на газоне. Но форвард сразу поднялся. Лишь руками держась за лицо.

Видео нокдауна Милевского