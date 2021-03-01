Защитник Олимпика Евгений Цимбалюк пропустит остаток сезона из-за травмы, полученной в матче против Миная (1:2). Хавбека увезли со стадиона прямо в больницу.

Президент донецкого клуба Владислав Гельзин рассказал о деталях травмы футболиста.

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У Евгения перелом латеральной кости плюс разрыв связок, сегодня будут делать операцию. Точный вердикт скажет врач, но понятно, что игрок вылетел минимум на три месяца, этот сезон для него уже, увы, закончен,

– сказал Гельзин.

Что случилось с Цимбалюком

На 87-й минуте матча Минай-Олимпик Евгений Цимбалюк неудачно приземлился, в результате чего получил тяжелое повреждение ноги. Футболиста забрала карета скорой помощи прямо с футбольного поля.

В текущем сезоне во всех турнирах 24-летний Цимбалюк принял участие в 10 матчах.