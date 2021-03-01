Мілевського відправили в нокдаун потужним ударом м'ячем в обличчя: відео
Нападник Артем Мілевський під час матчу отримав не надто приємний удар м'яч в обличчя, від якого опинився на газоні.
Джерело:24 канал
Це сталося у матчі Минаю проти Олімпіка у першому таймі. Мілевський у штрафному майданчику, перебуваючи спиною до воріт, виборов м'яч та скинув його партнеру. Ним виявився Маємбе Шеммі.
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Замбійський захисник вирішив завдати удар злету. Удар виявився сильним, але дещо неточним. Замість того, щоб полетіти у ворота, м'яч влучив точнісінько в обличчя Мілевському.
Від потужного удару Мілевський був відправлений у нокдаун – він обома колінами опинився на газоні. Але форвард образу підвівся. Лише руками тримаючись за обличчя.
Відео нокдауну Мілевського
- Мілевський у цьому матчі відіграв 68 хвилин, після чого був замінений.
- Минай вдома обіграв Олімпік. Дублем у цьому матчі відзначився Нурієв, забивши два голи з пенальті. Наприкінці зустрічі Нурієв отримав жовту картку та залишив Минай у меншості.
- У першому таймі Олімпіку вдалося відквитати один гол. Нгенг головою закинув м'яч "за комірець" Поповичу, який невдало обрав позицію.
- На 87-й хвилині капітан Олімпіка Цимбалюк отримав важку травму – перелом та розрив зв'язок. Півзахиснику зробили операцію. Він не зіграє до кінця сезону.
- Завдяки цій перемозі, а також поразці Львова у матчі з Динамо, Минай піднявся з останньої сходинки турнірної таблиці.
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