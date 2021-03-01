Нападник Артем Мілевський під час матчу отримав не надто приємний удар м'яч в обличчя, від якого опинився на газоні.

Це сталося у матчі Минаю проти Олімпіка у першому таймі. Мілевський у штрафному майданчику, перебуваючи спиною до воріт, виборов м'яч та скинув його партнеру. Ним виявився Маємбе Шеммі.

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Замбійський захисник вирішив завдати удар злету. Удар виявився сильним, але дещо неточним. Замість того, щоб полетіти у ворота, м'яч влучив точнісінько в обличчя Мілевському.

Від потужного удару Мілевський був відправлений у нокдаун – він обома колінами опинився на газоні. Але форвард образу підвівся. Лише руками тримаючись за обличчя.

Відео нокдауну Мілевського