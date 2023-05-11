Магия не подействовала: Шевченко приехал на дерби Милана и Интера в ЛЧ в необычной роли – фото

Украинская легенда не проигнорировала битву соседей по городу в полуфинале Лиги чемпионов. Андрей Николаевич приехал по приглашению итальянского телевидения.

Милан и Интер отыграли первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов. Соседи по городу уже не впервые встретились в плей-офф турнира, но в прошлых случаях сильнее был Милан.

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В этот раз Интер уверенно одолел принципиального соперника, забив два гола на старте. Матч вызвал ажиотаж в Италии не только среди болельщиков, но и селебритиса.

Одним из гостей на стадионе "Сан-Сиро" был легендарный украинский футболист Андрей Шевченко. Бывший игрок Милана прибыл в нечужий для себя город, чтобы стать экспертом в предматчевой и послематчевой студии на итальянском телевидении.

К сожалению, его бывшему клубу это не помогло, но у "россонери" еще есть второй поединок. Напомним, что Шевченко является главным бомбардиром в истории миланского дерби, наколотив в ворота Интера 14 голов. Три из них – как раз в Лиге чемпионов.

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В финале турнира Милан или Интер сыграют против победителя пары Реал – Манчестер Сити. Первая игра команд в Мадриде завершилась вничью 1:1. Финал ЛЧ намечен на 10 июня в Стамбуле.