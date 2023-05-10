Матчи между Миланом и Интером называются Derby della Madonnina или Derby di Milano. Это название происходит от одной из достопримечательностей города – Мадоннины – статуи Девы Марии на вершине Домского собора в Милане.

Первый матч между командами был проведен 10 января 1909 года. С этого времени Милан и Интер сыграли друг против друга 235 матчей. Четыре из них были в рамках Лиги чемпионов. 10 мая 2023 года команды снова встретятся в этом турнире. 24 Канал вспоминает предыдущие матчи между Миланом и Интером в Лиге чемпионов.

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Шевченко решает

Впервые в Лиге чемпионов Милан и Интер сыграли друг против друга в сезоне 2002/2003. И тогда это был полуфинал турнира. Первый матч оказался домашним для "россонери". Но победить никому в этом матче не удалось, как и забить голов. Так что ничья 0:0.

Во втором матче Шевченко забил гол за Милан еще в первом тайме. Интеру удалось в конце встречи сравнять счет. Однако на больше "нерадзурри" не удосужились. Тогда по правилу выездного гола Милан прошел дальше. Хотя оба матча были сыграны на одном и том же стадионе.

В финале тогда Милан встретился с еще одной итальянской командой – Ювентусом. Матч тоже закончился без забитых голов, и победителя Лиги чемпионов определяли в серии пенальти. Так случилось, что решающий удар пробивал Шевченко – он его забил и принес победу Милану.

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"Адский" матч

Итальянские тифози славятся своим поведением как на трибунах, так и за его пределами. И порой она превращается в проблему для клубов. Именно так произошло и в случае с Интером.

В сезоне 2004/2005 жребий снова возвел два миланских клуба в Лиге чемпионов. Правда в этот раз на стадии четвертьфинала.

В отличие от предыдущей встречи в турнире, команды решили дело с голами не откладывать – Милан победил дома со счетом 2:0. Второй гол в ворота Интера забил именно Шевченко.

А вот матч спустя неделю вошел в историю Лиги чемпионов. Шевченко снова открыл счет во встрече в первом тайме. А во втором тайме на 73-й минуте арбитр не засчитал гол Камбьяссо. Такое решение не очень понравилось фанатам Интера. И они начали забрасывать поле разными предметами, в том числе файерами. Именно один из таких файеров попал в голкипера Милана Дида. После этого арбитр остановил игру и забрал команды с поля. Он планировал возобновить матч, когда болельщики на трибунах успокоятся. Но этого так и не вышло. Так что игру так и не доиграли, а Интеру засчитали техническое поражение.

Видеообзор четвертьфинальных матчей между Миланом и Интером в 2005 году

Милан тогда снова дошел до финала Лиги чемпионов. А там на "россонери" ждал Ливерпуль в Стамбуле.

Что касается Шевченко, то именно он является лучшим бомбардиром миланского дерби – 14 голов.

Видео всех голов Андрея Шевченко в миланском дерби