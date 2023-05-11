Мілан та Інтер відіграли перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Сусіди по місту вже не вперше зустрілись у плей-офф турніру, але у минулих випадках сильнішим був Мілан.

До теми Допоміг колишній лідер Шахтаря: Інтер впевнено здолав Мілан у першому півфіналі ЛЧ – відео голів

Цього разу Інтер впевнено здолав принципового суперника, забивши два голи на старті. Матч викликав ажіотаж в Італії не тільки серед вболівальників, а і селебрітіс.

Одним з гостей на стадіоні "Сан-Сіро" був легендарний український футболіст Андрій Шевченко. Колишній гравець Мілана прибув у нечуже для себе місто, щоб стати експертом у передматчевій та післяматчевій студії на італійському телебаченні.

На жаль, його колишньому клубу це не допомогло, але у "россонері" ще є другий поєдинок. Нагадаємо, що Шевченко є головним бомбардиром в історії міланського дербі, наколотивши у ворота Інтера 14 голів. Три з них – як раз в Лізі чемпіонів.

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У фіналі турніру Мілан або Інтер зіграють проти переможця пари Реал – Манчестер Сіті. Перша гра команд у Мадриді завершилась внічию 1:1. Фінал ЛЧ запланований на 10 червня у Стамбулі.