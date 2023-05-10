Милан – Интер 0:2

Голы: Джеко, 8, Мхитарян, 11.

В Лиге чемпионов проходят поединки 1/2 финала. Во вторник Реал и Манчестер Сити сыграли вничью, а на следующий день отношения выясняли соседи по городу – Милан и Интер, пишет 24 канал.

По теме Голы Шевченко, файеры и сорванный матч: как Милан и Интер играли друг против друга в Лиге чемпионов

Команды, играющие на одном стадионе, уже дважды встречались в плей-офф Лиги чемпионов. В 2003 и 2005 годах сильнее был Милан, но в этот раз букмекеры считали фаворитом Интер.

Штурм Интера на старте

Добавляло шансов "неррадзуре" и травма лидера нападения Милана Рафаэла Леау. Португалец вылетел в минувшие выходные и его участие в обоих матчах под вопросом.

Интер захватил инициативу с первых минут и уже на старте прибил соперника, забив дважды. На 8 минуте Джеко удачно открылся под подачу Чалханоглу с углового и в упор расстрелял Меньяна.

Видео гола Джеко:

А уже через три минуты гол на свой счет записал эксгравец Шахтера Генрих Мхитарян. После прострела от Димарко Лаутаро Мартинес разумно пропустил на армянина. Полузащитник ворвался в свободную зону и поразил пустой угол ворот Милана.

Видео гола Мхитаряна:

Милан разучился бить в створ

Для Стефано Пиоли добавил проблем Исмаэль Беннасер, еще до середины первого тайма получивший травму. Коуч выпустил вместо алжирца более атакующего Мессиаса. Впрочем, игровое преимущество Интера было колоссальным – 13 ударов против 4-х до перерыва.

Милан же в творение вообще не бил. Интер мог доводить счет до разгромного, ведь судья поставил пенальти за якобы фол Кьяера на Мартинесе. Впрочем, VAR показал, что Лаутаро симулировал.

Однако после перерыва Милан прижал соперника, делавшего ставку на контрвыпады. Впрочем, "россонери" лишь перехватили инициативу, тогда как по ударам существенно не преобладал.

Интер – явный фаворит

Онана единственный сэйв совершил аж на 90+2 минуте. Хотя до этого Жиру пробивал очень близко, а Тонали даже попал в штангу. Интер мог рассчитывать на гол после удара Бареллы и момента Лукака. Но счет 0:2 так и сохранился до финального свистка.

Эта победа стала для Интера дебютной в дерби именно в еврокубках. Теперь у команды Индзаги существенно больше шансов на финал Лиги чемпионов, в котором команда не играла с победного 2010-го. Ответный матч миланского дерби состоится 16 мая на том же стадионе.