Реал – Манчестер Сити 1:1

Гол: Винисиус Жуниор, 36 – Де Брюйне, 67

В Лиге чемпионов стартовала решающая стадия плей-офф. Открывал программу полуфинальных поединков престижнейшего еврокубкового турнира матч Реал – Манчестер Сити на "Сантьяго Бернабеу", пишет 24 Канал.

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Сюрприз от Анчелотти

В стартовые 15 минут соперники обменялись взаимными уколами. В МанСити близки к успеху были Холанд и Родри, а у хозяев перспективную возможность упустил Бензема.

Подопечные Гвардиолы усиливали давление на защитные порядки "сливочных", но как гром среди ясного неба неожиданно пропустили гол в свои ворота. На 36-й минуте матча вингер Реала Винисиус Жуниор получил пас от Камавинги и мощно пробил по воротам Эдерсона. Голкипер не сумел спасти команду от пропущенного гола. "Сливочные" повели в счете - 1:0.

Оказавшись в роли догоняющих "горожане" не изменили своей тактике. Однако до свистка на перерыв счет на табло не изменился.

Ответ Гвардиолы

Во второй 45-минутке картина сменилась противоположной. Теперь Реал диктовал условия, создавая опасные моменты у ворот Эдерсона. На 62-й минуте поединка один из игроков Сити сыграл рукой в собственной штрафной, но арбитр проигнорировал нарушение.

На 67-й минуте матча игроки МанСити организовали ответный гол. Активный Кевин Де Брюйне получил мяч на линии штрафной и без колебаний пробил по воротам. 1:1 – подопечные Гвардиолы вернули паритет.

Команды продолжали играть на встречных курсах, поддерживая высокий темп. Впрочем, забить еще хоть гол соперники не сумели. Невероятный поединок так и завершился боевой ничьей 1:1. К слову, Пеп Гвардиола не провел ни одной замены в битве на "Сантьяго Бернабеу".

Ответный матч Манчестер Сити – Реал состоится 17 мая. В нем и определится финалист Лиги чемпионов сезона 2022/23.

Видеообзор матча Реал – Манчестер Сити